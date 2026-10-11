Di María marcó dos goles en una goleada de Central

Rosario Central goleó con dos tantos de Ángel Di María y los aportes de Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Marco Ruben. El equipo canalla sostuvo su arco en cero y repartió la producción ofensiva entre varios jugadores, con Vicente Pizarro como asistidor en dos de los goles.

Di María sumó a sus dos conquistas una habilitación de taco para Agustín Sández. Campaz, por su parte, convirtió un gol con un sombrero incluido y generó peligro en ataque después de su regreso de la selección.

Pizarro dio los pases para el segundo y el tercer tanto. Copetti también intervino en la elaboración del tercero y luego convirtió el cuarto, tras una asistencia de Sández. El lateral tuvo otras aproximaciones al arco rival, aunque no logró sumar su nombre entre los goleadores.

El quinto llegó con una combinación entre Ignacio Ovando y Ruben: el defensor asistió de pecho y el delantero aprovechó la primera oportunidad que tuvo después de ingresar. Ovando también había estado cerca de convertir mediante un anticipo en ataque.

En el otro extremo de la cancha, Jeremías Ledesma resolvió dos intervenciones exigentes durante el segundo tiempo para conservar la valla invicta. La defensa contó además con la participación de Gastón Ávila en los cruces y de Sández en la cobertura de su sector.

Federico Navarro presionó a los mediocampistas rivales durante la primera mitad, pero salió en el entretiempo por un golpe. Franco Ibarra participó en la salida del equipo, mientras que Giovanni Cantizano intervino por la derecha en distintas acciones de peligro.

Entre quienes ingresaron también estuvieron Julián Fernández, Franco Cervi y Juan Giménez. Este último ocupó la posición de volante central.

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