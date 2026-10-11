Ana Viglione, comisaria general retirada de la Policía de Santa Fe y funcionaria del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, falleció. El gobierno santafesino confirmó la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que expresó sus condolencias y destacó su trayectoria en la administración pública.

Al momento de su muerte, Viglione se desempeñaba como subsecretaria de Articulación de Procesos de Reforma Institucional. Su carrera había combinado el trabajo en la fuerza policial, la gestión de áreas de seguridad y la docencia universitaria.

“Con profundo dolor despedimos a Ana Viglione, subsecretaria de Articulación de Procesos en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Una gran compañera y mejor persona”, expresó la administración provincial en su cuenta oficial de X.

En esa despedida, el gobierno resaltó su compromiso con la capacitación policial. La describió como “una persona apasionada por su trabajo y por la profesionalización de la institución que la formó, la Policía de Santa Fe”. También valoró su disposición al diálogo y al trabajo con otros integrantes de la administración pública.

Abogada de formación, Viglione desarrolló buena parte de su recorrido profesional dentro de la Policía de Santa Fe, donde alcanzó el grado de comisaria general. Tras su retiro de la fuerza, continuó vinculada a la gestión provincial. Entre sus responsabilidades anteriores estuvo la Subsecretaría de Formación, un área dedicada a la capacitación y profesionalización de las fuerzas de seguridad.

Además de sus funciones públicas, ejercía la docencia en la Universidad del Gran Rosario (UGR), donde participaba en la formación académica de profesionales.

Durante la gobernación de Antonio Bonfatti, estuvo al frente de la Secretaría de Delitos Complejos. Esa dependencia fue creada en 2013, en un contexto de fuerte incremento de la violencia en Rosario, e integró la estructura de conducción del Ministerio de Seguridad provincial.

Años después, Viglione fue juzgada junto con Andrés Ferrato, quien había sido su segundo en esa secretaría, por una acusación de falso testimonio. El caso estaba vinculado con declaraciones realizadas en la investigación que derivó en el primer juicio contra la banda de Los Monos.

Ambos fueron absueltos por la jueza Eleonora Verón, quien consideró que no se había acreditado el delito que se les atribuía.