Banfield vence parcialmente a Tigre y Barracas se acerca a playoffs

El Taladro gana 2-1 en Victoria por la fecha 12 del Clausura. Barracas Central derrotó 2-0 a Huracán y Central Córdoba empató 2-2 con Estudiantes de La Plata.
Deportes10/10/2026 Oscar A. Canavese

Banfield le gana parcialmente 2-1 a Tigre en Victoria por la fecha 12 del Torneo Clausura, en una jornada que ya dejó dos resultados: Barracas Central venció 2-0 a Huracán y Central Córdoba igualó 2-2 con Estudiantes de La Plata. El encuentro entre el Taladro y el Matador continúa en desarrollo.

Banfield vence parcialmente a Tigre y Barracas se acerca a playoffs

Adrián Rocky Balboa abrió el marcador para Banfield después de un enganche dentro del área y convirtió su primer gol en el club. Tigre respondió enseguida con una jugada individual de Jerónimo Domina, que estableció el empate. Más tarde, Tomas Adoryan volvió a poner en ventaja al conjunto dirigido por Pedro Troglio.

El partido corresponde a la Zona B, se disputa en el estadio Jose Dellagiovanna y tiene a Pablo Echavarría como árbitro. La transmisión está a cargo de TNT Sports.

Los dos equipos llegaron con la necesidad de recuperar terreno. Tigre acumulaba cuatro derrotas consecutivas y venía de perder 2-1 contra Argentinos Juniors. Antes del encuentro, ocupaba el puesto 11 con 12 puntos. Banfield estaba 13°, con 10 unidades, después de tres empates seguidos y sin victorias desde la quinta fecha, cuando superó a Racing.

En otro de los encuentros del sábado, Norberto Briasco marcó los dos goles de Barracas Central ante Huracán. El delantero abrió la cuenta tras un desborde y un centro atrás, y amplió la diferencia en el segundo tiempo con un remate al ángulo. Por su pasado en el Globo, evitó un festejo efusivo y pidió disculpas.

La victoria dejó a Barracas en el octavo lugar de su grupo, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs de manera provisoria. Huracán, en cambio, perdió la oportunidad de alcanzar la cima de la Zona B.

La visita reclamó dos posibles penales: uno por un contacto de Kevin Jappert sobre Juan Bisanz en el comienzo y otro por una mano de Rafael Barrios en el descuento. Ninguna de esas acciones derivó en una revisión del árbitro Hernán Mastrángelo.

En Santiago del Estero, Central Córdoba y Estudiantes resolvieron los cuatro goles durante el primer tiempo. Miguel Monsalve adelantó al equipo platense a los 21 minutos. Leonardo Sequeira empató de cabeza a los 37 y, en la jugada siguiente, Michael Santos puso el 2-1 después de un error en la salida visitante.

Antes del descanso, Edwuin Cetré convirtió de penal tras una mano de Alejandro Maciel sancionada con intervención del VAR. El empate dejó a ambos fuera de los puestos de playoffs de la Zona A: Estudiantes quedó noveno con 14 puntos y Central Córdoba, 14° con 10.

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