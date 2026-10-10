El Gobierno de Santa Fe presentó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una estrategia destinada a mejorar el funcionamiento de su infraestructura logística y facilitar las operaciones de las empresas que comercializan productos en el exterior. La propuesta, denominada Hub Logístico Santafesino, apunta a coordinar los servicios portuarios, aeroportuarios y de transporte para reducir costos y tiempos operativos.

La actividad se desarrolló en el Espacio Santa Fe y estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Del encuentro participaron despachantes de aduana, agentes de carga y representantes de distintas áreas vinculadas con el comercio internacional.

Durante la presentación, el funcionario explicó que el objetivo de la administración provincial es aprovechar la infraestructura disponible mediante un esquema de trabajo conjunto.

“Por indicación del gobernador, pusimos a todo el Estado a trabajar en sintonía para que producir y exportar desde Santa Fe sea más ágil, más barato y más competitivo”, sostuvo Puccini.

Puertos, aeropuertos y depósitos fiscales bajo una misma estrategia

El proyecto contempla la articulación de los puertos públicos de Rosario, Santa Fe, Reconquista y Villa Constitución, junto con los aeropuertos internacionales de Rosario y Sauce Viejo, los depósitos fiscales y la Zona Franca Santafesina.

La intención es que las empresas puedan acceder a diferentes alternativas de transporte y almacenamiento dentro de una red provincial coordinada.

En la jornada participaron la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; la presidenta del Enapro, Graciela Alabarce; el titular del Aeropuerto Internacional de Rosario, Juan Pío Drovetta; la presidenta del Aeropuerto de Sauce Viejo, Gisela Riuli; y el CEO de Defiba, Elías Canievsky.

Según el planteo oficial, una mayor integración entre estos actores permitiría simplificar procedimientos y mejorar la utilización de la infraestructura existente.

El peso de Santa Fe en el comercio exterior

Uno de los datos expuestos durante la presentación fue el volumen de exportaciones canalizadas por las plataformas logísticas provinciales.

De acuerdo con las cifras difundidas en el encuentro, durante 2025 se registraron operaciones por 30.466,1 millones de dólares, frente a un total nacional de 87.111 millones de dólares. La información también señala un incremento interanual del 6,9 %.

Estas cifras, pendientes de cotejo con estadísticas oficiales desagregadas, reflejan la magnitud de las operaciones atribuidas al sistema logístico santafesino. No deben confundirse necesariamente con exportaciones de productos originados exclusivamente en la provincia.

Puccini vinculó la iniciativa con la posibilidad de que las empresas destinen menos recursos al transporte y puedan reinvertir esos fondos en producción, tecnología y empleo.

“Cada dólar que una empresa santafesina o de la Región Centro ahorra en flete o en tiempos operativos, es un dólar que se reinvierte en maquinaria, tecnología y empleo santafesino”, expresó.

Qué puede cambiar para las empresas

La propuesta está orientada especialmente a mejorar las condiciones operativas de pequeñas y medianas empresas que necesitan trasladar mercaderías hacia los mercados internacionales.

Sin embargo, la información difundida no precisa plazos de implementación, inversiones adicionales ni estimaciones concretas del ahorro que podrían obtener los exportadores.

Por otro lado, tampoco se incorporaron evaluaciones de cámaras empresariales o usuarios del sistema que permitan conocer las principales dificultades actuales.

La próxima etapa será determinar cómo se trasladará esta coordinación institucional a los servicios disponibles y qué resultados podrá ofrecer en materia de costos, tiempos de transporte y nuevas oportunidades comerciales.