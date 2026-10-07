Olimpia BBC de Venado Tuerto será anfitrión de la Zona 2 de la segunda fase de la Copa Santa Fe U17 Femenina, que se disputará el sábado 10 de octubre. El equipo local compartirá un triangular con Náutico Sportivo Avellaneda y ADEO, con un único lugar disponible para el Final Four previsto para el 31 de octubre.

La instancia se resolverá en una sola jornada, mediante el sistema de todos contra todos. Cada equipo jugará dos encuentros y solamente el ganador del grupo avanzará a la definición del torneo provincial. No habrá partidos de ida y vuelta.

La programación establecida por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe comenzará a las 10.30, cuando Olimpia enfrente a Náutico Sportivo Avellaneda. El conjunto venadense tendrá luego una pausa durante el segundo turno y volverá a presentarse en el cierre de la actividad.

A las 14.30 se medirán Náutico y ADEO, mientras que a las 17.30 el club anfitrión jugará frente a ADEO. Así, los tres participantes completarán sus dos compromisos durante el sábado y quedará definido el equipo que obtendrá el pasaje a la siguiente instancia.

Olimpia podrá disputar esta fase en su propia cancha. El club y Centenario fueron los representantes de la Asociación Venadense de Básquet entre los 12 equipos clasificados que reunió la competencia, distribuidos en cuatro zonas de tres integrantes cada una.

La segunda fase tendrá otras tres sedes. Paganini Alumni de Granadero Baigorria recibirá a la Zona 1, también el sábado 10 de octubre. Las dos zonas restantes se jugarán una semana después: San Lorenzo de Tostado será anfitrión de la Zona 3 y Almagro de Esperanza recibirá a la Zona 4, ambas el sábado 17.

Los ganadores de esos cuatro triangulares accederán al Final Four. Para resolver las igualdades en las posiciones, el criterio previsto es el Sistema Olímpico. De esta manera, cada sede otorgará una plaza para la instancia decisiva de la copa.

En cuanto a la conformación de los equipos, los planteles podrán utilizar hasta 14 jugadoras a lo largo de la competencia. Sin embargo, para cada partido deberán presentar entre 10 y 12. Los encuentros contarán con dos árbitros.

La entrada tendrá un valor de $4.000 por partido. También se podrá seguir la actividad a distancia: todos los encuentros serán transmitidos por el canal de YouTube de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe, que ofrecerá la cobertura de esta etapa del certamen.

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