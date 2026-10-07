A más de doce años del homicidio de Silvia Ciarrocchi, ocurrido en la localidad de Wheelwright, departamento General López, el Gobierno de la provincia de Santa Fe ofrece una recompensa de 16 millones de pesos para quienes puedan aportar información que contribuya a identificar al autor o a los autores del crimen.

La medida se enmarca en la investigación penal que lleva adelante la fiscal Ana Belén Stampella, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y busca obtener nuevos elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del hecho.

El homicidio ocurrió durante la noche del miércoles 19 de febrero de 2014, en el interior de un comercio que funcionaba en la propia vivienda de la víctima, ubicada en la intersección de avenida Rivadavia y Juan B. Justo, en Wheelwright.

Desde entonces transcurrieron más de doce años. Sin embargo, la información difundida sobre la recompensa no precisa si durante ese período se identificaron sospechosos, se realizaron detenciones o se produjeron avances judiciales que permitan establecer las circunstancias completas del crimen.

Una recompensa para obtener información sobre el homicidio

Según se informó, el ofrecimiento económico está destinado a personas que puedan proporcionar datos útiles, relevantes y decisivos para individualizar a quienes participaron en el homicidio.

El objetivo es incorporar información que permita orientar las tareas investigativas y contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

La recompensa constituye una nueva instancia pública de búsqueda de información vinculada con un hecho que permanece bajo investigación penal.

Por el momento, no se difundieron detalles adicionales sobre las hipótesis que analiza la Fiscalía ni sobre las pruebas reunidas durante los años transcurridos desde el crimen.

Cómo aportar información y qué garantías existen

Las personas que cuenten con información relacionada con el homicidio de Silvia Ciarrocchi pueden comunicarse directamente con el Ministerio Público de la Acusación a través del siguiente correo electrónico:

[email protected]

Uno de los aspectos contemplados en el ofrecimiento es la protección de la identidad de quienes colaboren con la investigación.

De acuerdo con la información oficial reproducida por el medio, tanto la identidad de quienes proporcionen datos como la de quienes eventualmente resulten beneficiarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación o el proceso judicial.

Esta reserva busca facilitar que posibles testigos o personas que conozcan circunstancias vinculadas con el hecho puedan comunicarse con las autoridades.

Una investigación que continúa después de doce años

El homicidio de Silvia Ciarrocchi ocurrió en febrero de 2014 y sigue siendo objeto de una investigación del Ministerio Público de la Acusación.

La difusión de la recompensa vuelve a poner el caso en conocimiento público, especialmente en Wheelwright y las localidades del departamento General López.

La posibilidad de identificar a los responsables dependerá de los elementos probatorios que puedan incorporarse a la causa y de las actuaciones que disponga la Fiscalía.

Mientras tanto, las autoridades mantienen habilitado el canal de comunicación para recibir información que pueda resultar relevante.