La Primera Nacional ingresó en el tramo decisivo de la temporada 2026 y la lucha por la permanencia mantiene abiertos varios escenarios. A falta de cuatro fechas, San Miguel y Acassuso se encuentran en zona de descenso en la Zona A, mientras que Chacarita y Güemes ocupan los dos últimos lugares de la Zona B.

El reglamento establece cuatro descensos directos: perderán la categoría los dos últimos de cada zona. Los clubes directamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino descenderán a la Primera B, mientras que los indirectamente afiliados pasarán al Federal A, según corresponda.

Además, si dos o más equipos terminan igualados en puntos en posiciones que definan un descenso, deberán disputar partidos de desempate.

San Miguel y Acassuso, comprometidos en la Zona A

Acassuso aparece último con 29 puntos después de perder frente a Ciudad de Bolívar. Inmediatamente por encima está San Miguel, que quedó con 31 unidades tras caer como local 2-0 ante Mitre de Santiago del Estero.

Sin embargo, la diferencia con los equipos que hoy mantienen la categoría continúa siendo reducida. All Boys y Central Norte tienen 33 puntos, mientras que Mitre llegó a 35 luego de su victoria ante San Miguel.

De esta manera, seis puntos separan actualmente a Acassuso de Mitre, por lo que los resultados de las próximas jornadas pueden modificar considerablemente las posiciones.

PRIMERA NACIONAL 2026 ZONA A: LA PELEA POR LA PERMANENCIA San Miguel y Acassuso ocupan actualmente los dos puestos de descenso. POS. EQUIPO PTS. 1 Mitre (SdE) 35 2 Central Norte 33 3 All Boys 33 Zona de descenso ↓ San Miguel Descenso 31 ↓ Acassuso Descenso 29 Dato clave: apenas 6 puntos separan a Acassuso, último con 29, de Mitre, que suma 35. Quedan cuatro fechas por disputar. Novedades del Sur · Deportes

Uno de los enfrentamientos directos llegará en la fecha 35, cuando Central Norte reciba a Acassuso.

Chacarita volvió a ganar y mantiene sus posibilidades

En la Zona B, Güemes atraviesa la situación más comprometida. El equipo santiagueño suma 23 puntos y permanece último, a 11 unidades de Patronato, que tiene 34 y actualmente ocupa el primer puesto fuera de la zona de descenso.

Chacarita, por su parte, consiguió un resultado importante al vencer 1-0 precisamente a Patronato. Mauricio Cuero marcó el único gol del encuentro en tiempo adicional y permitió que el conjunto de San Martín llegara a 33 puntos, apenas uno por debajo del equipo entrerriano.

Más arriba aparecen Nueva Chicago, con 36 puntos y un partido pendiente según la programación de la fecha; Agropecuario, con 37; Almagro, con 38; y Quilmes, con 39.

PRIMERA NACIONAL 2026 ZONA B: LA PELEA POR NO DESCENDER Chacarita quedó a un punto de Patronato, mientras Güemes atraviesa la situación más comprometida. POS. EQUIPO PTS. 1 Nueva Chicago Tiene un partido menos 36 2 Patronato Hoy mantiene la categoría 34 Zona de descenso ↓ Chacarita Descenso 33 ↓ Güemes Descenso 23 Chacarita: está a apenas 1 punto de Patronato y mantiene abierta la pelea por la permanencia. Güemes: suma 23 puntos y está a 11 de Patronato, con 12 unidades todavía en disputa. Novedades del Sur · Deportes

El calendario tendrá varios cruces entre equipos comprometidos. Almagro recibirá a Chacarita y Patronato enfrentará a Güemes en la fecha 33. Posteriormente habrá partidos como Güemes-Almagro, Patronato-Agropecuario y, en la jornada final, Agropecuario-Almagro y Chacarita-Nueva Chicago.

Con 12 puntos todavía en juego para la mayoría de los equipos, la definición permanece abierta. Cada fecha puede modificar tanto los cuatro puestos de descenso como la situación de aquellos clubes que actualmente cuentan con una ventaja mínima.