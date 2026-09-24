El Senado de la Nación fue convocado para sesionar este jueves 24 de septiembre desde las 12, con dos proyectos de peso dentro de la agenda legislativa: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las modificaciones al régimen de Zonas Frías.

El temario terminó de definirse durante la reunión de Labor Parlamentaria, donde La Libertad Avanza y sectores de la oposición acordaron modificaciones al proyecto del Banco Central que ya cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados.

Uno de los puntos centrales está relacionado con la designación y remoción de las autoridades del BCRA.

El texto aprobado por Diputados contemplaba la intervención de ambas cámaras y establecía una mayoría agravada de dos tercios para remover a las autoridades. El acuerdo alcanzado en el Senado plantea modificar ese esquema: la atribución quedaría concentrada en la Cámara alta y la remoción requeriría mayoría absoluta.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, confirmó que el oficialismo aceptó introducir cambios. También se analiza establecer que las autoridades nombradas en comisión sólo puedan permanecer bajo esa modalidad durante el correspondiente año parlamentario.

La modificación tiene una consecuencia legislativa inmediata. Si el Senado aprueba una versión diferente a la sancionada por Diputados, el proyecto deberá regresar a la Cámara baja para una nueva intervención.

Por otro lado, la sesión contempla el tratamiento de los cambios al régimen de Zonas Frías, un punto que mantiene diferencias entre distintas bancadas y representantes provinciales.

El proyecto busca modificar el alcance de los subsidios al consumo de gas establecidos para determinadas regiones del país. Una de las propuestas en discusión apunta a mantener el beneficio automático en las zonas históricamente comprendidas y establecer criterios vinculados con ingresos y condiciones socioeconómicas para parte de los territorios incorporados posteriormente.

La discusión genera posiciones diferentes entre provincias debido al eventual impacto que los cambios podrían tener sobre los usuarios actualmente beneficiados.

En paralelo, la Comisión de Acuerdos avanzó con el dictamen correspondiente a Martín Vauthier, economista que asumió en marzo como director del Banco Central en comisión.

Sin embargo, la intención del oficialismo es tratar en conjunto los pliegos de las autoridades que actualmente ejercen funciones bajo esa modalidad.

Vauthier es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y se desempeñó anteriormente en el Banco de Inversión y Comercio Exterior y en la consultora Anker Latinoamérica.

La sesión será determinante para conocer la redacción definitiva que adopte el Senado. En el caso de la reforma del Banco Central, si prosperan las modificaciones acordadas, el debate continuará posteriormente en Diputados.