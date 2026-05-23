La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), desplazó de su cargo al secretario general Abel Furlán y ordenó la intervención judicial del sindicato.

La medida fue tomada por la Sala VIII del tribunal laboral, que también declaró nulos los comicios realizados en la seccional Campana. Esa elección había sido cuestionada por la opositora Lista Naranja, que denunció irregularidades en el proceso desarrollado entre el 2 y el 4 de marzo de 2026.

Según el fallo, la elección de Campana y la votación nacional del 18 de marzo estaban directamente vinculadas. Por ese motivo, los jueces entendieron que la nulidad de una también afectaba a la otra.

La Cámara ordenó el “cese inmediato” de Furlán como secretario general nacional de la UOM y dejó sin efecto a las autoridades electas en marzo. Además, declaró la acefalía del gremio y designó como interventor judicial al abogado Alberto Biglieri.

El interventor deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 180 días. Para el tribunal, la intervención resulta necesaria para restablecer la legalidad institucional y garantizar un nuevo proceso electoral transparente.

Entre las irregularidades señaladas, los jueces cuestionaron la custodia de las urnas durante tres jornadas consecutivas sin escrutinios provisorios diarios ni garantías suficientes sobre la inviolabilidad del voto.

También remarcaron que las urnas quedaron bajo custodia de la conducción oficialista en la sede sindical de Campana y consideraron irrazonable exigir a los opositores permanecer durante la noche en el lugar para controlar el proceso.

Por otro lado, la sentencia sostuvo que la UOM desoyó una medida cautelar dictada el 17 de marzo, que suspendía la elección nacional prevista para el día siguiente. Según el fallo, el gremio decidió continuar con el proceso pese a la orden judicial.