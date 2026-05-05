Las estimaciones privadas anticipan que la inflación de abril se ubicará en torno al 2,5% mensual, consolidando una desaceleración respecto de marzo. El dato surge de distintos relevamientos que coinciden en una menor presión de los precios, especialmente en el rubro alimentos.

De acuerdo a la consultora LCG, la inflación de alimentos mostró una suba de 1,3% en la última semana del mes, mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,7%. En la misma línea, Eco Go estimó que los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron 0,5% en la última semana, proyectando un incremento mensual de 2,1%.

“Con todas las categorías relevadas, la inflación general se proyecta en torno al 2,5% mensual”, señalaron desde Eco Go. Sin embargo, el informe también advirtió algunas subas puntuales, como en productos para el hogar y alimentos fuera del hogar, además del impacto de los combustibles, que registraron un incremento del 10,4% en el período.

Otras consultoras como Equilibria y CyT coincidieron en ubicar la inflación mensual en torno al 2,5%, mientras que el relevamiento de Orlando Ferreres la proyectó levemente por encima, en 2,6%, con una variación interanual del 30,7%.

Por su parte, Analytica registró una suba semanal del 0,9% en alimentos y bebidas durante la última semana de abril, con un promedio mensual de 1,3%. En este contexto, estimó que la inflación general podría alcanzar el 2,8% en el mes.

En términos generales, los analistas coinciden en que la desaceleración responde a la menor presión estacional de marzo y a cierta estabilidad en variables clave, aunque advierten que algunos ajustes, como en combustibles, siguen incidiendo sobre la dinámica de precios.