Santa Fe: 142 chicos esperan ser adoptados

El Gobierno de Santa Fe informó que 142 niños, niñas y adolescentes esperan ser adoptados en la provincia. La convocatoria se realiza a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Entre los casos incluidos en el registro hay también tres grupos de hermanos, de 5, 6 y 7 años, por lo que desde la Provincia remarcaron la importancia de sostener las convocatorias y facilitar el acceso al trámite para las familias interesadas.

En ese marco, desde este mes la inscripción al Ruaga será 100 % digital mediante la plataforma Timbó, dentro del programa Territorio 5.0, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro para avanzar en la modernización del Estado santafesino.

La nueva modalidad permitirá que los interesados puedan inscribirse todos los meses, entre los días 1 y 10. Antes, el registro abría únicamente cuatro veces al año.

Durante ese período, los aspirantes deberán completar el Formulario Único de Solicitud de Registración y adjuntar la documentación requerida en el portal oficial de la provincia, dentro de la sección “Atención Virtual / Trámites / Inscripción Ruaga”.

Luego de la inscripción, el Ruaga revisará la documentación presentada, asignará un legajo y llevará adelante las entrevistas técnicas obligatorias. Posteriormente, se elaborará un informe técnico para evaluar la viabilidad del proyecto adoptivo.

El proceso continúa con la redacción del acto administrativo, la comunicación del resultado y, finalmente, el ingreso de los aspirantes en la base de datos del Registro.