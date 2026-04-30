Avanza el asfalto en el Camino de la Cremería

El Gobierno de Santa Fe avanza con la etapa final de la reconstrucción del Camino de la Cremería, correspondiente a la Ruta Provincial N° 25, en el tramo que une Ricardone con San Lorenzo. La obra, considerada estratégica para el sistema productivo, ya alcanzó un 80% de ejecución.

Según explicó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, los trabajos ingresaron en una fase clave con la colocación de la base asfáltica y los primeros tramos de la carpeta de rodamiento, tanto en la calzada principal como en el puente y los accesos a la Autopista Rosario – Santa Fe.

En este sentido, el funcionario destacó que la intervención apunta a optimizar la circulación de los miles de camiones que utilizan diariamente este corredor para acceder al complejo portuario del Gran Rosario. Se trata de un tramo de 3.200 metros donde más del 70% del tránsito corresponde a vehículos pesados.

Por otro lado, desde la Dirección Provincial de Vialidad indicaron que la obra implicó una reconstrucción total del camino. El administrador del organismo, Pablo Seghezzo, señaló que el deterioro encontrado obligó a reemplazar la estructura original por un nuevo pavimento flexible de más de 80 centímetros de espesor.

Mientras avanzan los trabajos, el tránsito es desviado por un camino alternativo enripiado que conecta con la Ruta Provincial N° 10 hacia Ricardone, lo que permite mantener la circulación sin interrupciones.

La obra forma parte de un conjunto de intervenciones impulsadas por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para mejorar los accesos a los puertos, junto con el desvío de tránsito pesado en Timbúes y la ampliación de la Autopista Rosario – Santa Fe.

Los trabajos están a cargo de una unión transitoria de empresas y cuentan con una inversión provincial superior a los 6 mil millones de pesos.