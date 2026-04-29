El actor Christian Sancho se refirió al presente de la industria audiovisual y al rol del artista en el contexto actual, durante la avant premiere de la secuela de El Diablo viste a la moda, realizada en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

En diálogo con Agencia Noticias Argentinas, el actor planteó su mirada sobre el escenario actual del sector y destacó la dinámica cambiante del rubro. En ese sentido, consideró que la moda y la industria creativa atraviesan etapas, y remarcó que “todo es ilimitado”, tanto para quienes recién comienzan como para figuras ya consolidadas.

El evento se desarrolló en el marco del lanzamiento de la película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, y reunió a distintas personalidades del ambiente artístico.

Actualmente, Sancho combina distintos proyectos laborales, entre ellos su participación en contenidos de streaming de la TV Pública junto a su esposa Celeste Muriega, además de sus presentaciones teatrales con “Una clase especial” y “Royal Gauchos”.

Al referirse a la falta de ficciones nacionales en la televisión, el actor señaló que se trata de un momento particular de la industria. Según indicó, este tipo de contenidos podría retomar protagonismo en el futuro: “Cuando vuelva la televisión, la vamos a disfrutar y vamos a estar mejor que antes”, sostuvo.

En este contexto, destacó el rol del teatro como un espacio vigente y fundamental para los actores. “Es algo sanador, es nuestra herramienta para seguir haciendo lo que más nos gusta”, expresó.

Finalmente, dejó una reflexión sobre el valor del arte y la iniciativa personal en el desarrollo profesional: “El arte lo hace uno mismo. No hay que depender de otros, hay que hacer”, concluyó.