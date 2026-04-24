Villa Cañás aprovecha las hojas de otoño para hacer compost

La Municipalidad lanzó la campaña “De las hojas al árbol”, una propuesta ambiental que invita a los vecinos a separar las hojas y colaborar con la producción de compost.
 
Villa Cañás24/04/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, puso en marcha la campaña “De las hojas al árbol”, una iniciativa destinada a aprovechar las hojas de otoño para la elaboración de compost.WhatsApp Image 2026-04-24 at 11.54.10 AM

La propuesta busca promover el cuidado del ambiente y transformar lo que habitualmente se considera un residuo en un recurso útil para mejorar los espacios verdes de la ciudad.

Desde el Municipio invitan a los vecinos a separar las hojas de sus hogares, colocarlas en bolsas y dejarlas afuera de la vivienda para facilitar su recolección. Además, remarcaron la importancia de no mezclarlas con residuos comunes.

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El compost producido será destinado a distintos espacios públicos, contribuyendo al mantenimiento del entorno natural y a una ciudad más limpia y sustentable.

En este marco, las autoridades destacaron que la participación de la comunidad es clave para fortalecer este tipo de acciones ambientales.

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