En los estudios de Sonic TV, la rectora de la Escuela Normal Superior N°38 “Domingo Faustino Sarmiento”, Eliana Gaillard, brindó un amplio panorama sobre la actualidad educativa, los proyectos en marcha y los desafíos que atraviesan las instituciones en el contexto actual.

Durante la entrevista, la directiva destacó el funcionamiento integral de la institución, que abarca los niveles inicial, primario, secundario y superior, con una matrícula que supera los mil estudiantes. En este marco, subrayó el trabajo constante del equipo docente y no docente, así como el rol clave de las familias y la cooperadora escolar.

Entre las actividades recientes, Gaillard mencionó la presentación de un libro surgido de un proyecto de Educación Sexual Integral (ESI), elaborado a partir de cartas escritas por estudiantes. Según explicó, este tipo de iniciativas permiten visibilizar producciones que nacen en el aula y trascienden el ámbito escolar.

Además, hizo referencia a la apertura de la carrera terciaria de Administración Rural, una propuesta que responde a las necesidades de la región y que convoca a estudiantes de distintas localidades. En ese sentido, remarcó que la oferta educativa se define a partir de estudios y consultas con la comunidad, empresas y alumnos.

Por otro lado, la rectora abordó una de las principales preocupaciones actuales: la realidad emocional de los adolescentes y el impacto de las redes sociales. Señaló que la escuela trabaja de manera permanente en la prevención del bullying y la violencia, mediante espacios de diálogo, convivencia y acompañamiento.

“En la era de la comunicación, falta comunicación”, expresó Gaillard, al remarcar la necesidad de fortalecer los vínculos, la escucha y la cercanía tanto en el ámbito familiar como escolar.

Finalmente, sostuvo que la educación es una tarea compartida entre la escuela, la familia y la comunidad, y destacó la importancia de generar redes de contención para acompañar a los jóvenes en su desarrollo.