El desarrollo de vacunas avanza hacia una etapa de fuerte innovación a nivel mundial. En la actualidad, hay más de 900 vacunas en investigación, y cerca de la mitad apuntan a enfermedades que hasta ahora no cuentan con herramientas preventivas.

El dato fue difundido en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas, donde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) puso el foco en el cambio de paradigma que atraviesa este campo. Según indicaron, el sector dejó de depender únicamente de tecnologías tradicionales, como los virus atenuados o inactivados, para avanzar hacia plataformas más rápidas, precisas y adaptables.

Entre las enfermedades para las que se estudian nuevas vacunas aparecen el VIH, la enfermedad de Lyme, la tuberculosis, la malaria, la gonorrea, la clamidia, el Streptococo A, el herpes, la hepatitis C, el norovirus y el citomegalovirus, entre otras. En varios de estos casos, todavía no existen herramientas preventivas consolidadas.

Uno de los aspectos centrales de esta transformación es el uso de plataformas adaptables. Se trata de tecnologías que permiten reutilizar una base ya validada y modificar solo el componente específico necesario para enfrentar una enfermedad determinada. De esta manera, los tiempos de desarrollo pueden reducirse de años a meses.

La asesora médica de CAEMe, Rosana Felice, explicó que este modelo también ayuda a bajar costos y facilita la producción a gran escala. En ese sentido, destacó el crecimiento de las vacunas basadas en ARN mensajero, una tecnología que se consolidó en los últimos años y que, además de aplicarse a enfermedades infecciosas, abre posibilidades para el tratamiento de patologías complejas como el cáncer.

Por otro lado, también se trabaja en vacunas universales, diseñadas para brindar protección frente a distintas variantes de un mismo virus. Un ejemplo es la influenza, donde este tipo de desarrollos podría reducir la necesidad de reformular las dosis con tanta frecuencia.

Además, la nanotecnología empezó a ocupar un lugar clave en los sistemas de administración. Las nanopartículas permiten proteger el material genético, mejorar su llegada a las células correctas y optimizar la respuesta inmune, con la posibilidad de aumentar la eficacia y reducir efectos adversos.

En este marco, la innovación no se limita al diseño de las vacunas. También se investigan nuevas formas de aplicación, como las vacunas intranasales y orales, que podrían reforzar la protección en las mucosas y ofrecer una barrera más efectiva frente a patógenos respiratorios.

La inteligencia artificial también ya forma parte de este proceso. Su uso permite identificar con mayor rapidez los antígenos más adecuados, mejorar el diseño de moléculas y anticipar con mayor precisión la respuesta inmune, lo que ayuda a acortar tiempos de investigación y a optimizar resultados.

Desde CAEMe remarcaron que el escenario abre una perspectiva alentadora para la salud pública, aunque advirtieron que el desafío no termina en el desarrollo científico. También será clave garantizar el acceso a estas vacunas y fortalecer la concientización sobre la importancia de la vacunación en toda la comunidad.