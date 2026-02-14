Caso Libra: denunciante apunta contra Milei

A un año del escándalo conocido como “caso Libra”, el denunciante y damnificado Martín Romeo volvió a cuestionar públicamente al presidente Javier Milei y aseguró que “miente sistemáticamente” sobre lo ocurrido. Además, pidió avances concretos en la investigación judicial.

En declaraciones radiales, Romeo sostuvo que, tras la finalización de la feria judicial, la querella recibió una señal favorable por parte de la Cámara Federal de Buenos Aires, que instó al juez Ariel Lijo y al fiscal Carlos Stornelli Taiano a acelerar la instrucción del expediente.

“La Cámara le dijo al juez y al fiscal que tienen que imprimir mayor celeridad. La etapa de pruebas se está extendiendo más de lo necesario”, afirmó. En ese sentido, remarcó que hasta el momento no hay procesados ni llamados a indagatoria en la causa.

Según el querellante, la investigación impulsada por su equipo logró reconstruir el recorrido del dinero presuntamente involucrado en la operatoria. “Hicimos toda la trazabilidad desde que sale de la billetera de Davis hasta que termina en manos de Novelli, el prestamista de Milei”, señaló. Además, indicó que el trabajo fue respaldado por auditorías internacionales.

Romeo sostuvo que la evidencia presentada contradice la versión oficial del Gobierno y consideró que la Justicia debería avanzar hacia eventuales indagatorias y definiciones procesales.

La causa continúa en etapa de instrucción y mantiene repercusión política por la presunta vinculación del entorno presidencial con la operatoria denunciada.