La localidad de Teodelina se prepara para vivir una nueva edición de la Feria de Arte Criollo, que este año celebrará su décimo octava edición con tres jornadas consecutivas de actividades. El encuentro tendrá lugar el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero en la plaza Ituzaingó.

El evento combinará espectáculos musicales, feria de artesanos, propuestas gastronómicas y el clásico desfile de caballos que volverá a recorrer las calles de la localidad. La apertura oficial está prevista para el sábado desde las 18 horas, momento en el que se realizará el acto protocolar junto al tradicional desfile.

El número central del sábado será Amboé, reconocida agrupación litoraleña oriunda de Goya, conocida por renovar el chamamé y por temas populares como “Sobredosis de Chamamé”. Esa misma noche también se presentarán Angelina Magorano, Los Gurises y el Taller de Folklore de la Casa de la Cultura.

La programación comenzará el viernes con una nutrida grilla artística que incluye a José Carrizo, Olga Svizer, Giovana Saenz, el Grupo Sombras de Tradición y Nico Iglesias, entre otros artistas locales y regionales.

El cierre del domingo 15 estará a cargo de Imperio Gaucho, Ezequiel Loza y Ema Medrano, completando así tres jornadas pensadas para compartir en familia y poner en valor las tradiciones criollas.

Desde la organización invitan a vecinos y visitantes de la región a participar de este evento que ya forma parte del calendario cultural del sur santafesino.