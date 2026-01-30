Este viernes 30 de enero, por la mañana de Argentina, se realizará el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26, instancia que definirá los cruces de los 16avos de final del certamen continental.

El evento se llevará a cabo en Budapest, ciudad que además será sede de la gran final del torneo, prevista para el 30 de mayo, y será organizado por la UEFA.

Por segundo año consecutivo, la Champions League cuenta con una fase de playoffs previa a los octavos. En esta ronda participan los equipos que finalizaron entre el 9° y el 24° puesto de la tabla general.

Los clubes se agrupan en parejas de cabezas de serie (9° al 16°) y no cabezas de serie (17° al 24°). Cada dupla de mejor clasificación se enfrentará con una de menor posición, sin restricciones por país, por lo que podrán cruzarse equipos de la misma liga. Las series serán a ida y vuelta, definiéndose en el estadio del equipo mejor ubicado.

Equipos clasificados a los playoffs

Real Madrid

Inter

París Saint-Germain

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiacos

Brujas

Galatasaray

Mónaco

Qarabag

Bodo Glimt

Benfica

El sorteo podrá seguirse en vivo a través del sitio oficial de la UEFA, en uefa.com.

Horarios del sorteo

08.00: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

07.00: Bolivia y Venezuela

06.00: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (EST)

05.00: México y Estados Unidos (CST)

04.00: Estados Unidos (MST)

03.00: Estados Unidos (PST)

12.00: España