Este viernes se definen los cruces de los 16avos de final del torneo de clubes más importante de Europa.
30/01/2026
Este viernes 30 de enero, por la mañana de Argentina, se realizará el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26, instancia que definirá los cruces de los 16avos de final del certamen continental.

El evento se llevará a cabo en Budapest, ciudad que además será sede de la gran final del torneo, prevista para el 30 de mayo, y será organizado por la UEFA.

Por segundo año consecutivo, la Champions League cuenta con una fase de playoffs previa a los octavos. En esta ronda participan los equipos que finalizaron entre el 9° y el 24° puesto de la tabla general.

Los clubes se agrupan en parejas de cabezas de serie (9° al 16°) y no cabezas de serie (17° al 24°). Cada dupla de mejor clasificación se enfrentará con una de menor posición, sin restricciones por país, por lo que podrán cruzarse equipos de la misma liga. Las series serán a ida y vuelta, definiéndose en el estadio del equipo mejor ubicado.

Equipos clasificados a los playoffs

Real Madrid
Inter
París Saint-Germain
Newcastle
Juventus
Atlético de Madrid
Atalanta
Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Olympiacos
Brujas
Galatasaray
Mónaco
Qarabag
Bodo Glimt
Benfica

El sorteo podrá seguirse en vivo a través del sitio oficial de la UEFA, en uefa.com.

Horarios del sorteo

08.00: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
07.00: Bolivia y Venezuela
06.00: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (EST)
05.00: México y Estados Unidos (CST)
04.00: Estados Unidos (MST)
03.00: Estados Unidos (PST)
12.00: España

