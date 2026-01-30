Sorteo de los playoffs de la Champions League 2026
Este viernes 30 de enero, por la mañana de Argentina, se realizará el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26, instancia que definirá los cruces de los 16avos de final del certamen continental.
El evento se llevará a cabo en Budapest, ciudad que además será sede de la gran final del torneo, prevista para el 30 de mayo, y será organizado por la UEFA.
Por segundo año consecutivo, la Champions League cuenta con una fase de playoffs previa a los octavos. En esta ronda participan los equipos que finalizaron entre el 9° y el 24° puesto de la tabla general.
Los clubes se agrupan en parejas de cabezas de serie (9° al 16°) y no cabezas de serie (17° al 24°). Cada dupla de mejor clasificación se enfrentará con una de menor posición, sin restricciones por país, por lo que podrán cruzarse equipos de la misma liga. Las series serán a ida y vuelta, definiéndose en el estadio del equipo mejor ubicado.
Equipos clasificados a los playoffs
Real Madrid
Inter
París Saint-Germain
Newcastle
Juventus
Atlético de Madrid
Atalanta
Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Olympiacos
Brujas
Galatasaray
Mónaco
Qarabag
Bodo Glimt
Benfica
El sorteo podrá seguirse en vivo a través del sitio oficial de la UEFA, en uefa.com.
Horarios del sorteo
08.00: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
07.00: Bolivia y Venezuela
06.00: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (EST)
05.00: México y Estados Unidos (CST)
04.00: Estados Unidos (MST)
03.00: Estados Unidos (PST)
12.00: España