El estadounidense Justin Gaethje se consagró campeón interino del peso ligero tras vencer por decisión unánime al británico Paddy Pimblett, en el combate principal de la velada 324 de la Ultimate Fighting Championship.

El evento se desarrolló en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde Gaethje, de 37 años, mostró su experiencia y dominio durante gran parte del enfrentamiento. El estadounidense se impuso con claridad en los dos primeros asaltos, marcando el ritmo del combate desde el inicio.

Si bien Pimblett logró reaccionar en el tercer round, Gaethje volvió a tomar el control en el cuarto, cerrando una actuación sólida que convenció a los jueces. Las tarjetas reflejaron el desarrollo del duelo, con fallo unánime a favor del luchador norteamericano.

Con este triunfo, Gaethje obtuvo el cinturón interino del peso ligero y quedó a la espera de una pelea ante el campeón oficial de la categoría, Ilia Topuria, quien se encuentra inactivo por cuestiones personales y legales vinculadas a su separación matrimonial. Según trascendió, el regreso de Topuria estaría previsto para el segundo trimestre del año, por lo que el combate unificatorio podría concretarse entre abril y junio.

En los combates coestelares de la cartelera principal, Sean O’Malley derrotó por decisión unánime a Song Yadong en peso gallo. En tanto, el dominicano Waldo Cortés-Acosta venció por nocaut técnico a Derrick Lewis en la división de peso pesado.

Además, los brasileños Natália Silva y Jean Silva se impusieron por decisión a Rose Namajunas y Arnold Allen, respectivamente.