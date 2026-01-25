El Taller Protegido Ilusiones retomó sus actividades
Luego del receso por vacaciones, los jóvenes y adultos que integran el espacio municipal volvieron a la producción de sus tradicionales artículos.
El viernes 6 de febrero se realizará el 3° Carnaval “Mario Guerra” con música, comparsas, danzas y actividades para toda la familia.Villa Cañás25/01/2026LORENA ACOSTA
Villa Cañás comenzará a palpitar una nueva edición de su carnaval popular con la realización del 3° Carnaval “Mario Guerra”, una propuesta organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad.
El evento se llevará a cabo el viernes 6 de febrero, desde las 20.30 horas, en la rotonda de las avenidas 50 y 51, un espacio que volverá a transformarse en punto de encuentro para vecinos y visitantes de toda la región.
Durante la noche habrá música en vivo, comparsas y espectáculos de danza. El escenario contará con la participación de LaCañá Candombe, Vaiú Bloco (percusión y movimiento), las comparsas La Fusión y Cañás Brilla, el grupo de danzas La Gauchito Gil y el cierre musical a cargo del artista Diego Márquez.
Además, se realizará un concurso de disfraces y la tradicional elección de los reyes del carnaval, sumando un atractivo especial para grandes y chicos.
En este marco, el público también podrá disfrutar de carros de comidas y bebidas. Acompañarán la jornada el Fogón Tradicionalista “José Hernández”, con servicio de buffet, y el Club de Leones, que estará presente con un puesto de venta de espuma loca.
El aporte corresponde al 20% de la recaudación de entradas del Balneario Municipal y supera los 2,9 millones de pesos.
El accidente ocurrió durante la madrugada en la intersección de calles 55 y 54. Intervinieron bomberos, policía y servicios de emergencia.
Los vencimientos comienzan el 23 de febrero y las boletas se descargan únicamente de manera online desde la web provincial.
Familias y niños disfrutaron de una noche de cine al aire libre con la proyección de “Zootopia 2”, en una propuesta impulsada por el Municipio.
Niños y niñas de 10 a 12 años participaron de una jornada especial con juegos, convivencia y fogón en el Balneario Municipal.
Tras rechazar a River y Boca y caerse su pase a Europa, el delantero podría regresar al equipo ante Talleres.
El extremo surgido en Vélez vuelve desde Estados Unidos y se suma al Canalla a préstamo por una temporada.
El delantero japonés ingresó en el triunfo ante Sarmiento y quedó en la historia del fútbol argentino.
El árbitro Yael Falcón Pérez sancionó un penal vía VAR para Rosario Central que generó fuertes reclamos del conjunto cordobés.
El delantero de Cruzeiro abrió el marcador ante Atlético Mineiro y celebró de manera insólita tras recibir un vaso de cerveza desde la tribuna rival.
La Casa Rosada avanza con la reforma del IOSFA y la creación de una nueva Agencia de Seguridad Migratoria, mientras continúa la reestructuración del Gabinete con la salida de un funcionario de bajo perfil.
Este domingo se disputó la primera fecha del certamen provincial, con 20 encuentros jugados sin inconvenientes en distintos puntos de Santa Fe.
El foco se detectó en un hospital de Bengala Occidental y afecta a personal de salud. Una enfermera permanece en coma y se activaron medidas sanitarias de emergencia.