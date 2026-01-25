Villa Cañás comenzará a palpitar una nueva edición de su carnaval popular con la realización del 3° Carnaval “Mario Guerra”, una propuesta organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad.

El evento se llevará a cabo el viernes 6 de febrero, desde las 20.30 horas, en la rotonda de las avenidas 50 y 51, un espacio que volverá a transformarse en punto de encuentro para vecinos y visitantes de toda la región.

Durante la noche habrá música en vivo, comparsas y espectáculos de danza. El escenario contará con la participación de LaCañá Candombe, Vaiú Bloco (percusión y movimiento), las comparsas La Fusión y Cañás Brilla, el grupo de danzas La Gauchito Gil y el cierre musical a cargo del artista Diego Márquez.

Además, se realizará un concurso de disfraces y la tradicional elección de los reyes del carnaval, sumando un atractivo especial para grandes y chicos.

En este marco, el público también podrá disfrutar de carros de comidas y bebidas. Acompañarán la jornada el Fogón Tradicionalista “José Hernández”, con servicio de buffet, y el Club de Leones, que estará presente con un puesto de venta de espuma loca.