El Consejo Editorial de The Washington Post publicó este viernes un editorial con fuertes elogios hacia el presidente Javier Milei, luego de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.

En el artículo, el diario calificó la exposición del mandatario argentino como una defensa del capitalismo “oportuna y necesaria”, y sostuvo que su discurso “trajo a Davos de vuelta a la tierra”. Además, contrastó su rol con el de otros líderes mundiales, al señalar que mientras muchos “pontifican sobre asuntos globales”, Milei “imparte clases de economía”.

El editorial resaltó la postura “descarada y optimista” del Presidente en defensa del libre mercado, apoyada en autores como Murray Rothbard, Israel Kirzner y Adam Smith. Según el medio, Milei logró presentar al capitalismo no solo como un sistema más productivo, sino como “el único sistema justo” para promover la libertad.

Por otro lado, el Washington Post validó los resultados económicos alcanzados en Argentina durante 2026. En ese marco, destacó la transformación de un déficit fiscal del 15% del PBI en superávit, la desaceleración de la inflación al 2,8%, la reducción de la pobreza de casi el 60% a cerca del 30% y un crecimiento económico estimado del 4,5% en 2025, con una proyección del 4% para este año.

El análisis también abordó la relación internacional del mandatario. Si bien lo describió como un aliado de Estados Unidos y cercano al expresidente Donald Trump, marcó diferencias en materia comercial. Mientras Trump impulsa políticas proteccionistas, el diario señaló que Milei avanza en la eliminación de barreras comerciales, incluso con China, reconociendo su peso en el comercio global.

Finalmente, el editorial subrayó como rasgo distintivo del Presidente su intención de reducir el poder del Estado, citando una de sus frases pronunciadas en Suiza: “Lo más responsable que pueden hacer los políticos es dejar de molestar a quienes están creando un mundo mejor”.