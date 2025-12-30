Precaución al circular por Ruta Provincial 94
Se detectó una rotura en la calzada a la altura del viejo basural, en inmediaciones de la ciudad. Recomiendan circular a baja velocidad.
Profesores de educación física, integrantes de colonias y público en general participaron de una jornada clave sobre primeros auxilios y emergencias.Villa Cañás30/12/2025SOFIA ZANOTTI
Ayer se llevó a cabo en Villa Cañás una capacitación en RCP (Reanimación Cardiopulmonar), maniobras de desobstrucción y uso del DEA (Desfibrilador Externo Automático), destinada a profesores de educación física de Villa Cañás, Teodelina y Santa Isabel, integrantes de la Colonia Municipal, Escuelas de Verano y vecinos interesados.
La actividad se desarrolló en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás y fue organizada por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, junto a la Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Deportes, en articulación con Protección Civil provincial.
Durante el curso se brindaron herramientas fundamentales para actuar de manera rápida y eficaz ante situaciones de emergencia, especialmente frente a paros cardiorrespiratorios y obstrucciones de las vías aéreas.
Según indicaron los organizadores, este tipo de capacitaciones busca fortalecer la prevención y la respuesta inmediata en ámbitos deportivos, educativos y recreativos, promoviendo una comunidad más preparada para salvar vidas.
La propuesta musical y gastronómica se realizará el viernes 9 de enero en el escudo de la ciudad, con bandas en vivo y carros de comida.
El siniestro ocurrió este sábado por la mañana. El conductor salió ileso y no fue necesaria atención médica.
El procedimiento se realizó en el marco de una investigación judicial. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
Más de 300 atletas y equipos fueron distinguidos por sus logros deportivos durante el año en un acto organizado por el Municipio.
Durante el procedimiento se retiraron nueve sobres con denuncias anónimas, que serán remitidas a la Justicia Federal.
El equipo de Marcelo Gallardo cerraría su pretemporada en Uruguay con dos partidos internacionales frente a los grandes del fútbol uruguayo.
El volante dejaría Celta de Vigo y es una de las opciones que analiza la dirigencia para reforzar el mediocampo de cara a la temporada 2026.
Con Soler y Román Vega fuera de carrera, el Millonario concentra sus esfuerzos en dos nombres. Ya hubo una oferta por Bernabei, mientras que Báez aparece condicionado por la situación institucional de San Lorenzo.
El delantero brasileño no logró sostener su jerarquía en Cruzeiro y fue elegido por los hinchas como la incorporación más decepcionante del año.
El club brasileño anunció la renovación del entrenador tras semanas de negociaciones, asegurando la continuidad de un proyecto exitoso.
La dirigencia del club trabaja en una nueva etapa de obras que llevaría la capacidad del estadio a cerca de 100 mil personas. El anuncio se haría entre fines de enero y principios de febrero.
El sorteo se realizó en el Velódromo Municipal y permitió alcanzar los 505 lotes adjudicados desde el inicio del programa habitacional.
La histórica banda del rock argentino confirmó dos shows en abril de 2026, con entradas a la venta desde enero.