Ayer se llevó a cabo en Villa Cañás una capacitación en RCP (Reanimación Cardiopulmonar), maniobras de desobstrucción y uso del DEA (Desfibrilador Externo Automático), destinada a profesores de educación física de Villa Cañás, Teodelina y Santa Isabel, integrantes de la Colonia Municipal, Escuelas de Verano y vecinos interesados.



La actividad se desarrolló en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás y fue organizada por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, junto a la Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Deportes, en articulación con Protección Civil provincial.



Durante el curso se brindaron herramientas fundamentales para actuar de manera rápida y eficaz ante situaciones de emergencia, especialmente frente a paros cardiorrespiratorios y obstrucciones de las vías aéreas.



Según indicaron los organizadores, este tipo de capacitaciones busca fortalecer la prevención y la respuesta inmediata en ámbitos deportivos, educativos y recreativos, promoviendo una comunidad más preparada para salvar vidas.