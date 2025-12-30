Milei celebró el anuncio de EE.UU. sobre Maduro
El Presidente se expresó en redes tras el posteo de Trump. La situación generó impacto regional y versiones cruzadas.
El vocero presidencial aseguró que no hubo ningún decreto para aumentar sueldos y calificó la versión como “absolutamente falsa”. Milei también salió al cruce del periodismo.Política 30/12/2025LORENA ACOSTA
El vocero presidencial Manuel Adorni salió a desmentir este domingo versiones que indicaban que el presidente Javier Milei habría dispuesto un aumento salarial para él y todo el Poder Ejecutivo mediante un decreto.
“Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida. Esto es absolutamente falso”, sostuvo Adorni a través de sus redes sociales. Además, cuestionó la difusión de la información y apuntó contra el periodismo al señalar que este tipo de versiones “no aportan nada y colaboran con la degradación crónica de la profesión”.
El propio Milei también reaccionó con dureza. Desde su cuenta oficial en X, publicó un mensaje crítico hacia el periodismo político, al que acusó de mentir “de modo descarado” y de asemejarse cada vez más al periodismo de espectáculos.
Cuáles son los salarios actuales del Poder Ejecutivo
Según datos oficiales, el Presidente percibe actualmente un salario mensual de $4.066.018. En tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel cobra $3.764.820.
Los ministros nacionales tienen un haber de $3.584.006; los secretarios, $3.282.709; y los subsecretarios, $2.981.510.
El congelamiento salarial y los antecedentes
El congelamiento de los sueldos fue dispuesto por Milei en diciembre de 2023, en el inicio de su gestión, como parte del esquema de ajuste y austeridad. Durante 2024 existió un intento de recomposición impulsado por el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse, pero esa medida fue dejada sin efecto a través del Decreto 235/2024.
En ese contexto, el Presidente había señalado que “los políticos debían dar el ejemplo”. Sin embargo, en la segunda mitad del mandato, con la presentación y aprobación del nuevo presupuesto nacional, surgieron versiones sobre una posible actualización salarial parcial, que ahora fueron desmentidas oficialmente.
Mientras tanto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue de $334.800 en diciembre, y el sueldo promedio en el país se ubicó en $1.483.740 en octubre, según los últimos registros disponibles.
