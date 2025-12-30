Un extenso corte de energía eléctrica afectó durante la tarde de este lunes a varias manzanas del suroeste de la ciudad de Santa Fe, luego de que se registraran chispazos y explosiones en el tendido eléctrico del barrio Roque Sáenz Peña.

El episodio ocurrió cerca de las 15 horas, en la intersección de Roque Sáenz Peña y Monseñor Zaspe, cuando vecinos advirtieron fuertes destellos y ruidos provenientes de los cables. Minutos después, el servicio se interrumpió de manera total en la zona.



Ante la situación, personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) acudió al lugar para realizar tareas de reparación y asegurar el área. El corte se extendió por casi cuatro horas, generando complicaciones para los residentes en una jornada marcada por altas temperaturas.

Desde la empresa indicaron que el desperfecto estaría vinculado a una sobrecarga del sistema eléctrico producto del elevado consumo. Además, señalaron que la normalización total del servicio demandaría al menos una hora adicional tras los trabajos iniciales.

En el lugar también intervinieron efectivos policiales y bomberos, quienes montaron un operativo preventivo y cortaron el tránsito, ya que varios cables quedaron tendidos sobre la calzada. “Se prendieron fuego los cables y no dejaban pasar a nadie por seguridad”, relató una vecina del sector.