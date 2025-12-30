Venado Tuerto adjudicó 75 terrenos a familias y personas solas
El sorteo se realizó en el Velódromo Municipal y permitió alcanzar los 505 lotes adjudicados desde el inicio del programa habitacional.
El incidente ocurrió en el barrio Roque Sáenz Peña y dejó sin energía a varias manzanas durante casi cuatro horas. La EPE atribuyó el desperfecto al alto consumo por las temperaturas extremas.Regionales30/12/2025SOFIA ZANOTTI
Un extenso corte de energía eléctrica afectó durante la tarde de este lunes a varias manzanas del suroeste de la ciudad de Santa Fe, luego de que se registraran chispazos y explosiones en el tendido eléctrico del barrio Roque Sáenz Peña.
El episodio ocurrió cerca de las 15 horas, en la intersección de Roque Sáenz Peña y Monseñor Zaspe, cuando vecinos advirtieron fuertes destellos y ruidos provenientes de los cables. Minutos después, el servicio se interrumpió de manera total en la zona.
Ante la situación, personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) acudió al lugar para realizar tareas de reparación y asegurar el área. El corte se extendió por casi cuatro horas, generando complicaciones para los residentes en una jornada marcada por altas temperaturas.
Desde la empresa indicaron que el desperfecto estaría vinculado a una sobrecarga del sistema eléctrico producto del elevado consumo. Además, señalaron que la normalización total del servicio demandaría al menos una hora adicional tras los trabajos iniciales.
En el lugar también intervinieron efectivos policiales y bomberos, quienes montaron un operativo preventivo y cortaron el tránsito, ya que varios cables quedaron tendidos sobre la calzada. “Se prendieron fuego los cables y no dejaban pasar a nadie por seguridad”, relató una vecina del sector.
La medida se realizó en el barrio Villa Moisés bajo la Ley de Microtráfico. Es la primera intervención de este tipo en el departamento General López.
El Museo, el predio de la Casa de la Cultura y el Anfiteatro de Elortondo fueron escenario de una intensa jornada de actividades con la que la localidad despidió el año, convocando a vecinos y visitantes a disfrutar de propuestas culturales, feriales y musicales.
El animal había quedado enganchado en alambres con púas en Venado Tuerto y fue asistido por personal municipal.
Cada diciembre, el Hospital Vilela se transforma en un espacio donde la solidaridad, los gestos simples y el amor llegan a los niños internados.
La comunidad educativa compartió un cierre de año cargado de reconocimiento, agradecimientos y una despedida especial a su directora.
El equipo de Marcelo Gallardo cerraría su pretemporada en Uruguay con dos partidos internacionales frente a los grandes del fútbol uruguayo.
El volante dejaría Celta de Vigo y es una de las opciones que analiza la dirigencia para reforzar el mediocampo de cara a la temporada 2026.
Con Soler y Román Vega fuera de carrera, el Millonario concentra sus esfuerzos en dos nombres. Ya hubo una oferta por Bernabei, mientras que Báez aparece condicionado por la situación institucional de San Lorenzo.
El delantero brasileño no logró sostener su jerarquía en Cruzeiro y fue elegido por los hinchas como la incorporación más decepcionante del año.
El club brasileño anunció la renovación del entrenador tras semanas de negociaciones, asegurando la continuidad de un proyecto exitoso.
La dirigencia del club trabaja en una nueva etapa de obras que llevaría la capacidad del estadio a cerca de 100 mil personas. El anuncio se haría entre fines de enero y principios de febrero.
La histórica banda del rock argentino confirmó dos shows en abril de 2026, con entradas a la venta desde enero.