El presidente Javier Milei compartió este lunes por la noche un asado con los integrantes de su gabinete en la Quinta de Olivos. La reunión comenzó alrededor de las 21 y funcionó como un encuentro de cierre de año del equipo de gobierno.

Según indicaron fuentes oficiales, la cena se llevó adelante en plena etapa de negociaciones con bloques aliados para avanzar con la sanción del Presupuesto 2026, cuya votación está prevista para este viernes en el Senado.

Antes de iniciar el encuentro, Milei obsequió a cada uno de los ministros una copia del libro “Defendiendo lo indefendible”, del economista Walter Block, una obra alineada con el pensamiento liberal que suele citar el mandatario.

La reunión tuvo un carácter distendido, aunque también sirvió para repasar el balance del segundo año de gestión y comenzar a delinear los ejes prioritarios del próximo ciclo político.