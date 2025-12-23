Milei celebró la sanción del Presupuesto 2026
El Presidente festejó la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal con un mensaje en redes tras la votación en el Senado.
Política 23/12/2025
El presidente Javier Milei compartió este lunes por la noche un asado con los integrantes de su gabinete en la Quinta de Olivos. La reunión comenzó alrededor de las 21 y funcionó como un encuentro de cierre de año del equipo de gobierno.
Según indicaron fuentes oficiales, la cena se llevó adelante en plena etapa de negociaciones con bloques aliados para avanzar con la sanción del Presupuesto 2026, cuya votación está prevista para este viernes en el Senado.
Antes de iniciar el encuentro, Milei obsequió a cada uno de los ministros una copia del libro “Defendiendo lo indefendible”, del economista Walter Block, una obra alineada con el pensamiento liberal que suele citar el mandatario.
La reunión tuvo un carácter distendido, aunque también sirvió para repasar el balance del segundo año de gestión y comenzar a delinear los ejes prioritarios del próximo ciclo político.
El cierre de 2025 llega marcado por fuertes vencimientos financieros, una actividad económica débil y un escenario político condicionado por negociaciones en el Congreso.
El oficialismo asegura tener los votos en el Senado, pero mantiene un plan alternativo si se introducen cambios al proyecto aprobado en Diputados.
El oficialismo llega al Senado con los votos para aprobar el proyecto en general, pero persisten dudas por artículos sensibles vinculados a educación y ciencia.
El Poder Ejecutivo prevé enviar un nuevo proyecto al Congreso durante 2026 para modificar aspectos clave de la normativa vigente, tras el intento fallido en la Ley Bases.
La vicepresidenta respondió en X a Nicolás Márquez, quien la había cuestionado por el presupuesto del Senado. El intercambio reavivó tensiones dentro del oficialismo.
