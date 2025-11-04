El mensaje de Juanita Tinelli que expone su distanciamiento con Marcelo

Yanina Latorre cuestionó la denuncia de Juanita Tinelli
La conductora puso en duda la veracidad de la denuncia por amenazas presentada por la modelo y defendió a Marcelo Tinelli durante su programa radial.
La hija de Marcelo Tinelli compartió en TikTok reflexiones personales que confirman un momento de fuerte distanciamiento con su padre. Su madre, Paula Robles, aparece como su principal sostén emocional.Espectáculos04/11/2025SOFIA ZANOTTI
Juanita Tinelli, hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles, volvió a captar la atención pública tras publicar una serie de mensajes en TikTok que reflejan un profundo conflicto familiar. Las frases, de tono íntimo y emocional, dejan entrever un distanciamiento con su padre, a quien menciona de manera directa.
“Intentar vivir sin mi papá, aunque él esté con vida, es la elección de vida más difícil que me ha tocado aprender”, escribió la joven modelo en una de sus publicaciones. El mensaje fue acompañado por un video con estética melancólica, lo que generó gran repercusión entre sus seguidores.
En otro fragmento, Juanita aludió a situaciones familiares no resueltas: “Cuando me critican por lo ingenua que puedo llegar a ser, pero yo crecí perdonando a mi papá creyendo que él cambiaría por mí”. Las frases fueron interpretadas como una referencia directa a su vínculo con el conductor televisivo.
En contraste, la hija del animador se mostró cercana a su madre, Paula Robles, a quien dedicó palabras de cariño: “Para el mundo eres mi madre, para mí eres mi mundo”.
El trasfondo de estas publicaciones llega semanas después de que Juanita denunciara haber recibido amenazas de muerte, episodio que ya había generado tensión en su entorno familiar. No es la primera vez que expresa su malestar públicamente: meses atrás, compartió un video donde se la veía atravesando un momento difícil, con imágenes suyas llorando.
Por ahora, Marcelo Tinelli no se pronunció sobre los mensajes de su hija, mientras en redes sociales crece la preocupación por la relación entre ambos y el impacto emocional que atraviesa la joven.
