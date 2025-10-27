Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes

La correntina Virginia Gallardo, conocida por su carrera como bailarina y conductora televisiva, logró convertirse en diputada nacional tras las elecciones legislativas de este domingo. Representará a la provincia de Corrientes por La Libertad Avanza, el espacio liderado por Javier Milei.

Con el 32,64% de los votos, la lista libertaria se ubicó en segundo lugar en la provincia y consiguió una banca en la Cámara de Diputados, al sumar 176.538 sufragios.

Gallardo, de 38 años, se presenta como una figura nueva en la política. “Creo en un país que pueda salir adelante desde el trabajo y la libertad”, expresó al conocerse los resultados.

La futura legisladora asumirá su cargo el próximo 10 de diciembre, con una dieta bruta estimada en unos 7 millones de pesos mensuales.