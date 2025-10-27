Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes

Caren Tepp: “No pudimos darles el alivio que necesitaban, pero no están solos”
Fuerza Patria obtuvo tres bancas en las elecciones legislativas. Desde el escenario, Caren Tepp habló ante la militancia con un mensaje de autocrítica y esperanza.
La exvedette y conductora obtuvo una banca por La Libertad Avanza tras alcanzar el 32,64% de los votos en su provincia. Asumirá el 10 de diciembre.Política 27/10/2025LORENA ACOSTA
La correntina Virginia Gallardo, conocida por su carrera como bailarina y conductora televisiva, logró convertirse en diputada nacional tras las elecciones legislativas de este domingo. Representará a la provincia de Corrientes por La Libertad Avanza, el espacio liderado por Javier Milei.
Con el 32,64% de los votos, la lista libertaria se ubicó en segundo lugar en la provincia y consiguió una banca en la Cámara de Diputados, al sumar 176.538 sufragios.
Gallardo, de 38 años, se presenta como una figura nueva en la política. “Creo en un país que pueda salir adelante desde el trabajo y la libertad”, expresó al conocerse los resultados.
La futura legisladora asumirá su cargo el próximo 10 de diciembre, con una dieta bruta estimada en unos 7 millones de pesos mensuales.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia analizaron el desempeño de Provincias Unidas tras las legislativas. Destacaron las dos bancas obtenidas y valoraron el trabajo militante.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos celebró el triunfo de La Libertad Avanza y destacó la relación bilateral bajo la administración de Donald Trump.
El presidente destacó el resultado electoral y aseguró que comienza “la construcción de la Argentina grande”.
El crédito fue autorizado por decreto y estará destinado al fortalecimiento del PAMI. Las divisas ingresarán al Banco Central para reforzar las reservas internacionales.
El Tribunal Oral Federal 7 rechazó el pedido de la defensa y confirmó que la ex presidenta deberá afrontar el juicio oral desde el 6 de noviembre.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Jueves 30 de octubre - 20:00 hs | Centro Cultural Municipal
El argentino volvió a sufrir con un Alpine sin ritmo ni estrategia. A la espera de su renovación, solo resta que termine el 2025.
El hecho ocurrió en calle 46 entre 55 y 57 y generó daños materiales.
El delantero argentino conmovió a todos en el Cívitas Metropolitano al cumplir el pedido de un hincha que homenajeó a su hija fallecida.
La dirigencia del Decano decidió rescindir el contrato del entrenador en medio de un clima tenso y conflictos internos. Hugo Colace, técnico de la Reserva, será el interino hasta fin del Torneo Clausura.
El siniestro ocurrió esta madrugada en Venado Tuerto, cuando una moto colisionó con un camión con acoplado. Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar.