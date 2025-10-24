Allanan la casa de Catalina Gorostidi por promocionar juegos ilegales

“Estoy perfecta, gracias”: Lourdes Fernández reapareció en redes tras su supuesta desaparición
La cantante publicó un video desde su casa y se mostró molesta por la denuncia que había presentado su madre.
La ex participante de Gran Hermano está imputada por promover plataformas ilegales de apuestas en redes sociales. Durante el operativo secuestraron dispositivos electrónicos y documentación.
La casa de Catalina Gorostidi, ex participante del reality televisivo Gran Hermano, fue allanada en el marco de una causa judicial por la presunta promoción de plataformas ilegales de juegos de azar a través de redes sociales.
El procedimiento fue ordenado por el fiscal especializado en Juegos de Azar, Juan Rozas, y ejecutado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal junto con la Policía de la Ciudad. En el operativo se incautaron teléfonos celulares, computadoras y cuadernos con anotaciones vinculadas a apuestas, casinos y movimientos de dinero.
Según la investigación, Gorostidi habría promocionado al menos seis plataformas que operaban sin autorización, incentivando a sus seguidores —incluidos menores de edad— a registrarse y apostar en estos sitios.
La denuncia fue presentada por Lotería de la Ciudad y derivó en la imputación formal de la influencer en mayo de este año. A pesar de haber sido notificada e indagada, la fiscalía determinó que continuó difundiendo este tipo de contenidos, motivo por el cual se solicitó el allanamiento, autorizado por el juez Ariza Clerici, titular del Juzgado PCyF N°1.
Las autoridades buscan determinar el alcance económico de la maniobra y la posible existencia de una red organizada de promoción de apuestas ilegales a través de redes sociales.
