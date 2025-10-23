Mariano Cúneo Libarona deja el Ministerio de Justicia tras las elecciones

El funcionario confirmó que dejará su cargo el lunes, un día después de los comicios legislativos. Su salida se suma a la reciente renuncia del canciller Gerardo Werthein.

Política 23/10/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
360

En medio de la recta final hacia las elecciones legislativas del próximo domingo, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que dejará su cargo el lunes siguiente a los comicios.

Fuentes cercanas al Gobierno confirmaron la decisión y señalaron que “el lunes se va, ahora empezó su propio relato”, en referencia a la determinación del funcionario de alejarse del Gabinete de Javier Milei.

La salida de Cúneo Libarona se produce en un contexto de reacomodamientos internos dentro de La Libertad Avanza (LLA), a pocos días de que se definan las nuevas composiciones del Congreso Nacional.

El alejamiento del ministro se suma a la renuncia presentada por el canciller Gerardo Werthein, quien también dejará su cargo a partir del lunes 27 de octubre. Ambos movimientos reflejan tensiones y cambios dentro del equipo presidencial en la previa al cierre de la campaña electoral.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias