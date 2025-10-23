Boca desmiente interés por Diego Aguirre tras la versión desde Uruguay

Una frase lanzada desde Montevideo encendió rumores en el mundo Boca. El presidente honorario de Peñarol, Juan Pedro Damiani, afirmó que desde el club argentino le “preguntaron” por el entrenador Diego Aguirre, algo que rápidamente fue desmentido por el Xeneize.

“Sí, claro que Boca quiere a Diego Aguirre. No me lo dijo él, me preguntaron de Boca”, declaró Damiani en el programa uruguayo Horas Después. Según su relato, un allegado del club de La Ribera lo consultó por la situación del técnico, a lo que respondió que “sería ideal para limpiar todo”, aunque agregó entre risas: “No me lo lleves, para nosotros es muy importante”.

El histórico dirigente también comparó al uruguayo con figuras emblemáticas: “No creo que Aguirre se vaya del club, es su lugar en el mundo. Es como Gallardo en River o Bianchi en Boca”.

En Montevideo, la noticia se viralizó y el diario El País informó que desde Peñarol ratificaron la continuidad de Aguirre, quien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. Bajo su conducción, el Manya lidera el Torneo Clausura con 29 puntos, cinco más que Nacional, a dos fechas del cierre.

Aguirre, ídolo aurinegro, ganó la liga en cada una de sus tres etapas como entrenador, aunque aún tiene pendiente la Copa Libertadores, que se le escapó en 2011 ante el Santos de Neymar. Este año, su equipo fue eliminado por Racing en octavos de final.

En tanto, desde Boca negaron cualquier gestión por el uruguayo. Si bien el club analiza alternativas para 2026, sostienen que no hubo contactos. Actualmente, el equipo dirigido por Claudio Úbeda pelea por ingresar a los playoffs del Clausura y mantenerse en zona de copas internacionales. Con 50 puntos en la tabla anual, estaría clasificando a la Sudamericana, aunque podría aspirar a más si gana los próximos compromisos.