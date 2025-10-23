Pullaro y Scaglia cerraron la campaña en Santa Fe con un mensaje de unidad y producción

Ley de Microtráfico: inactivan el búnker Nº 51 en Rosario y ya son 79 en toda la provincia
Funcionarios provinciales y fiscales del MPA supervisaron el operativo en Anchoris 1663. Seis personas fueron detenidas.
En un Club Regatas colmado, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompañó este miércoles a la vicegobernadora y primera candidata a diputada nacional, Gisela Scaglia, en el cierre de campaña del espacio Provincias Unidas. Más de 2.000 personas participaron del acto que reunió a referentes y militantes de toda la provincia.
Durante su discurso, Scaglia remarcó que el objetivo es seguir transformando Santa Fe y defender los intereses del interior productivo en el Congreso Nacional. “Nos atrevimos a hacer gasoductos, acueductos y rutas. No somos como el kirchnerismo, que se robó la obra pública, ni como el Gobierno nacional, que no hizo nada. Somos distintos porque desde el interior soñamos una Argentina que dé trabajo y futuro”, señaló.
Pullaro, en tanto, pidió a los santafesinos “demostrar que hay un camino diferente” y sostuvo que “la salida del país no está en la grieta ni en la timba financiera, sino en la producción y el empleo”. Agregó: “Con Provincias Unidas conformamos un proyecto santafesino, porque creemos que puede haber una Argentina distinta”.
También participaron del encuentro Pablo Farías, Melina Giorgi, Rogelio Biazzi, Natalia Corona, Fabián Peralta, Nadia Doria, Jorge Paladini y Betina Florito, integrantes de la lista de candidatos. Estuvieron presentes además el senador Paco Garibaldi y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti.
El acto marcó el cierre de campaña antes de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, en las que Santa Fe elegirá nueve diputados. Provincias Unidas integra un bloque federal junto a los gobernadores Pullaro (Santa Fe), Llaryora (Córdoba), Valdés (Corrientes), Torres (Chubut), Sadir (Jujuy) y Vidal (Santa Cruz), con el compromiso de impulsar una agenda de desarrollo basada en la producción, la energía, la minería, la obra pública y el agro.
