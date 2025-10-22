Boom del e-commerce: las ventas crecieron 79% en seis meses

El comercio electrónico continúa su expansión en Argentina. De acuerdo con el último informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la facturación alcanzó los $15,3 billones en el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 79% respecto al mismo período del año anterior.

El crecimiento se ubicó muy por encima de la inflación interanual del 39,4%, aunque el ticket promedio fue de $102.449, con una suba del 23%, inferior al índice de precios. En tanto, las órdenes de compra llegaron a 149,5 millones, un 46% más que en 2024, y el total de unidades vendidas trepó a 203,9 millones.

Las categorías que lideraron el volumen de ventas fueron Alimentos y Bebidas, Herramientas y Construcción y Hogar, Muebles y Jardín. Según Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE, el crecimiento en el rubro alimenticio “refleja una mayor oferta digital y experiencias de compra más simples, aunque no compensa la caída en los comercios físicos”.

El informe destaca que el canal online ya representa un cuarto del total de las ventas del país y que seis de cada diez empresas registraron resultados iguales o superiores a los de sus locales físicos. Entre las categorías más activas se encuentran Hogar y Decoración (38%), Belleza (26%), Indumentaria (25%) y Electrónica (21%).

Los marketplaces concentran el 43% de las unidades vendidas online y el 26% de la facturación, principalmente en electrodomésticos y tecnología. En tanto, las compras internacionales también crecieron: un 8% de los argentinos compró por primera vez fuera del país, y las importaciones vía courier duplicaron su valor, alcanzando US$72 millones.

En cuanto a los métodos de pago, la tarjeta de crédito sigue siendo la más utilizada (63%), pero las billeteras electrónicas triplicaron sus operaciones respecto al año pasado. Nueve de cada diez empresas ofrecen financiación en cuotas, lo que impulsa el consumo de productos de mayor valor.

De cara al segundo semestre, la CACE anticipa que, aunque las expectativas son moderadas, la mitad de las empresas prevé un repunte en sus ventas, con especial foco en el Cyber Monday de noviembre, que ya es considerado “un mes adicional” de ventas para el sector.