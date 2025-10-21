Abren inscripciones para el curso gratuito de Auxiliar en Cocina

Vuelco sin heridos en la Ruta 94, cerca del motel
Una mujer perdió el control de su vehículo y volcó este lunes por la tarde. Fue asistida por personal del 107 de Teodelina y no sufrió lesiones.
Villa Cañás21/10/2025LORENA ACOSTA
La Dirección de Producción y Empleo de la Municipalidad, junto al Gobierno de la provincia de Santa Fe, informaron la apertura de inscripciones para el curso gratuito de Auxiliar en Cocina, Viandas Saludables, en el marco del Programa Impulsa.
La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas prácticas y conocimientos técnicos en la elaboración de comidas saludables, promoviendo la formación laboral y la inserción en el sector gastronómico.
Los interesados en participar deben completar el formulario online disponible en el siguiente enlace: formulario de inscripción.
Asimismo, pueden acercarse para consultas o asesoramiento a la oficina de Producción y Empleo, ubicada en el Centro Cultural, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o comunicarse al teléfono 450201 interno 771.
El curso es gratuito, tiene cupo limitado y otorga certificado oficial emitido por la Secretaría de Empleo y Desarrollo Emprendedor, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe.
Treces familias cañaseñas recibieron la escritura de su vivienda, un paso clave hacia la seguridad jurídica y la tranquilidad definitiva del hogar.
El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Cañás realizaron el sorteo de 45 viviendas del barrio ex quinta Sfasciotti, marcando un nuevo avance en materia habitacional para la ciudad.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.
La Municipalidad de Villa Cañás recuerda que sigue la reducción de calzada en la Ruta Provincial N°94 por la construcción de dársenas.
El siniestro ocurrió anoche y demandó más de tres horas de trabajo para controlar las llamas. No se registraron heridos.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
El chileno celebró en redes la derrota de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial juvenil y su publicación generó una ola de reacciones.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
