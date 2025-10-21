Abren inscripciones para el curso gratuito de Auxiliar en Cocina

La Dirección de Producción y Empleo de la Municipalidad, junto al Gobierno de la provincia de Santa Fe, informaron la apertura de inscripciones para el curso gratuito de Auxiliar en Cocina, Viandas Saludables, en el marco del Programa Impulsa.

La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas prácticas y conocimientos técnicos en la elaboración de comidas saludables, promoviendo la formación laboral y la inserción en el sector gastronómico.

Los interesados en participar deben completar el formulario online disponible en el siguiente enlace: formulario de inscripción.

Asimismo, pueden acercarse para consultas o asesoramiento a la oficina de Producción y Empleo, ubicada en el Centro Cultural, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o comunicarse al teléfono 450201 interno 771.

El curso es gratuito, tiene cupo limitado y otorga certificado oficial emitido por la Secretaría de Empleo y Desarrollo Emprendedor, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe.