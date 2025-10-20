Raúl Fernández logró su primera victoria en MotoGP en Australia

Thunder inicia su defensa con la mira en el bicampeonato
Oklahoma City busca ser el primer equipo en repetir el título de la NBA desde los Warriors de 2018. Con un plantel joven y sin cambios, los campeones apuestan a consolidar una dinastía.
El piloto español de Aprilia se impuso en Phillip Island y consiguió su primer triunfo en la categoría reina. Di Giannantonio y Bezzecchi completaron el podio.Deportes20/10/2025GASTON PAROLA
Raúl Fernández vivió su día más feliz desde que llegó a MotoGP. El español se quedó con el Gran Premio de Australia, 19ª fecha del Mundial, y alcanzó su primera victoria en la máxima categoría con la Aprilia del equipo satélite Trackhouse.
El piloto madrileño, que no ganaba desde Valencia 2021 cuando competía en Moto2, aprovechó la ausencia del campeón Marc Márquez, lesionado en el hombro derecho, y la penalización de Marco Bezzecchi, quien debía cumplir una doble vuelta larga por su choque con el propio Márquez en Indonesia.
Bezzecchi había sido el gran dominador del fin de semana tras imponerse en la carrera sprint, pero la sanción lo relegó al quinto puesto tras liderar en el inicio. Desde allí, Fernández tomó la punta y mantuvo un ritmo sólido hasta cruzar la meta por delante de Fabio Di Giannantonio y del propio Bezzecchi, que completó el podio con una gran remontada.
El triunfo, además de significar su primer éxito personal, marcó el debut ganador del equipo Trackhouse en MotoGP, consolidando el crecimiento de Aprilia en esta temporada. Fernández, que cumplirá 25 años esta semana, se convirtió en el séptimo ganador distinto del año y el tercero que logra su primera victoria, junto con Álex Márquez y Fermín Aldeguer.
La próxima cita del campeonato será en Malasia, donde la lucha por los puestos de honor continúa abierta tras un año marcado por la paridad y las sorpresas.
