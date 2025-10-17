El Gobierno habilitó la inscripción remota de autos nuevos

El Gobierno nacional oficializó este viernes la posibilidad de realizar la inscripción o anotación de vehículos nuevos —tanto de fabricación nacional como importados— de manera remota, con el objetivo de simplificar el proceso administrativo y agilizar los trámites de patentamiento.

La disposición fue establecida mediante el decreto 745/2025, enmarcado en el artículo 353 del decreto 70/23, impulsado en diciembre de 2023 por el entonces flamante presidente Javier Milei y su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La medida crea el Registro Único Virtual (RUV), un sistema digital que permitirá tramitar de forma virtual las inscripciones iniciales de vehículos cero kilómetro (0 km), tanto nacionales como importados, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y documentales establecidos.

Según el texto oficial, la modalidad remota busca “una mayor y más eficiente interacción con las bases de datos de este y de otros organismos públicos”, permitiendo que ciertos controles se realicen de manera automática mediante la interconexión con sistemas oficiales nacionales.

El Gobierno remarcó que el nuevo procedimiento garantiza la integridad, autenticidad y confiabilidad de la información, y que responde a los principios de celeridad, economía, eficacia y control que rigen la actividad administrativa.