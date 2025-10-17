Evangelina Anderson rompió el silencio sobre la denuncia hacia Demichelis: “No se metan con mi familia”

Evangelina Anderson se refirió por primera vez a los rumores que la involucran, junto a su expareja Martín Demichelis, su padre y su hermana, en una denuncia por presunta estafa vinculada a un emprendimiento inmobiliario, de la cual habló en la última emisión de LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito.

De acuerdo con lo difundido en distintos medios, la abogada Florencia Arietto habría impulsado una acción judicial en la que figuran los nombres de los Anderson-Demichelis.

Al ser consultada por un cronista del programa, la modelo reaccionó con firmeza y desmintió todo tipo de acusación y visiblemente incómoda, Evangelina respondió tajante ante la consulta del periodista: “No, no, mentiras no, pavadas no. No tengo idea”.

Cuando le preguntaron si conocía a Arietto, fue aún más contundente: “No sé quién es y ahora todos se cuelgan. No tiene nada que ver conmigo ni con mi familia”.

La participante de MasterChef pidió responsabilidad a la hora de difundir información sin respaldo: “Hay que tener cuidado cuando se mete a personas en cosas graves. No se puede ensuciar así a la gente, después no hay pruebas y el daño ya está hecho”.

Anderson explicó que su familia no formó parte de ninguna estafa, sino que también resultó damnificada por la constructora Fare Group, empresa ahora en quiebra: “Fare era una constructora donde todos fuimos estafados. Perdimos mucho dinero, una suma muy importante. Nunca devolvieron nada. Es el trabajo de muchos años”, detalló.

La modelo también defendió al DT que se encuentra en el club Monterrey: “No se construyó nada, y ahora quieren ir contra el patrimonio de Martín. No hay negocios ni sociedades. Martín no tiene absolutamente nada que ver. Nos estafaron a nosotros, no al revés”.

Antes de retirarse, Evangelina se mostró molesta con las versiones que involucran a su familia directa: “No se metan con mi papá ni con nadie de mi familia. Mi papá trabaja en el rubro inmobiliario hace más de 50 años. Es un hombre serio”.

Por último, dejó una advertencia para quienes difunden falsedades: “A mí que digan pavadas no me importa, pero cuando intentan ensuciar a la gente seria, ahí sí hay que actuar con la justicia”.