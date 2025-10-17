Nico Vázquez desmintió los rumores sobre una supuesta paternidad

Santiago del Moro renovó contrato con Telefe por cinco años
El conductor de Gran Hermano confirmó su continuidad en Telefe y adelantó que ya trabaja en la nueva edición del reality, que incluirá a famosos.
El actor calificó de “totalmente falso” el rumor que lo vinculaba a una futura paternidad junto a Dai Fernández.Espectáculos17/10/2025SOFIA ZANOTTI
Nicolás Vázquez salió al cruce de versiones que circularon en redes sociales y portales sobre una supuesta futura paternidad con Dai Fernández, luego de su separación de Gimena Accardi, con quien compartió casi veinte años de relación.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter) durante la madrugada, el actor expresó su enojo y desmintió categóricamente la información:
“No puedo creer que tenga que decir esto, pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA”.
Vázquez apuntó contra los medios que difundieron el rumor y advirtió sobre el daño que pueden causar las noticias falsas:
“Esto es un ejemplo más de clickbait, información falsa y engañosa. De esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho. No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Es una falta de respeto. Gracias”, cerró.
La exitosa serie argentina de Netflix vuelve en noviembre de 2025. Su protagonista, Griselda Siciliani, adelantó la fecha en una entrevista con Mario Pergolini.
La conductora oficializó su relación con el empresario en redes, mientras Mauro Icardi disfruta de Turquía junto a la China Suárez.
El ex participante de Gran Hermano continuará su recuperación en la casa de Daniela Celis, tras permanecer casi un mes internado por un grave accidente en moto.
El conductor de Radio Rivadavia aseguró que la ciudad “tiene que estar cara” para evitar la presencia de turistas de sectores populares. Sus declaraciones fueron duramente cuestionadas.
A 20 días del grave accidente en moto, el ex Gran Hermano dejó cuidados intensivos y fue trasladado a una sala común. Respira por sus propios medios y se reencontró con su familia.
El sorteo se realizará el viernes 17 a las 13 horas en el salón de Bomberos Voluntarios, con la presencia del ministro Lisandro Enrico y el intendente Norberto Gizzi.
La Justicia notificó al club que tiene cinco días para pagar 4,7 millones de dólares al fondo suizo AIS Investment Fund. Si no cumple, podría declararse su quiebra.
Después de nueve años, la legendaria banda de metal alternativo regresa al país para presentarse el 10 de mayo en Parque Sarmiento, con Spiritbox y Seven Hours After Violet como invitados especiales.
El Gran Premio de Austin será la 19ª cita del calendario 2025 de Fórmula 1.
La compañía estatal tomó medidas preventivas tras la falla en el vuelo AR1526 a Córdoba, que debió aterrizar de emergencia en Ezeiza sin heridos. Los motores afectados pertenecen al fabricante CFM.
La Liga Profesional confirmó los días y horarios de todos los partidos de la jornada 13 del Torneo Clausura, que se jugará entre el viernes 17 y el miércoles 22 de octubre.
El Gobierno nacional sellará un convenio con el FBI para fortalecer la prevención de posibles ataques. El acuerdo se concretará mañana en Washington.