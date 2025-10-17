Nico Vázquez desmintió los rumores sobre una supuesta paternidad

El actor calificó de “totalmente falso” el rumor que lo vinculaba a una futura paternidad junto a Dai Fernández.

Nicolás Vázquez salió al cruce de versiones que circularon en redes sociales y portales sobre una supuesta futura paternidad con Dai Fernández, luego de su separación de Gimena Accardi, con quien compartió casi veinte años de relación.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter) durante la madrugada, el actor expresó su enojo y desmintió categóricamente la información:

“No puedo creer que tenga que decir esto, pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA”.
Vázquez apuntó contra los medios que difundieron el rumor y advirtió sobre el daño que pueden causar las noticias falsas:

“Esto es un ejemplo más de clickbait, información falsa y engañosa. De esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho. No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Es una falta de respeto. Gracias”, cerró.

