Bezzecchi dominó en Australia, pero arrastra sanción por Indonesia

LeBron James se pierde el primer mes de la temporada NBA
El astro de los Lakers estará fuera al menos 12 partidos por una lesión en el nervio ciático.
El piloto italiano de Aprilia fue el más rápido en el arranque del Gran Premio de Australia, aunque deberá cumplir dos vueltas largas el domingo por una penalización previa. Pecco Bagnaia volvió a sufrir.
El Gran Premio de Australia de MotoGP arrancó con un claro protagonista: Marco Bezzecchi, quien voló con su Aprilia en el trazado de Phillip Island y se quedó con el mejor tiempo del viernes. Sin embargo, el italiano deberá sobreponerse a una sanción pendiente de la fecha anterior en Indonesia, donde recibió dos vueltas largas por un toque con Marc Márquez que derivó en la lesión del español.
Bezzecchi impuso un ritmo arrollador, quebrando dos veces el récord del circuito. Aun así, su equipo sabe que la penalización puede comprometer sus chances en la carrera principal. “Para ganar, debería romper el récord en todas las vueltas”, reconoció Massimo Rivola, director del team Aprilia.
Detrás del italiano se ubicaron Raúl Fernández (Aprilia Trackhouse), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) y Fabio Quartararo (Yamaha), en una jornada marcada por la ausencia de grandes figuras: Jorge Martín y Marc Márquez no participan por lesiones, y Pecco Bagnaia, bicampeón mundial, apenas alcanzó el noveno lugar.
Con un campeonato abierto y un clima impredecible, la cita australiana promete emociones fuertes este fin de semana. La acción continuará con el sprint del sábado y la carrera principal del domingo.
