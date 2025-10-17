Peter Lamelas anticipó “grandes noticias” para la alianza entre Argentina y EE. UU.

Luciani y Mola piden ejecutar el decomiso de bienes de Cristina Kirchner
Los fiscales del caso Vialidad reclamaron al Tribunal Oral Federal N°2 que se avance con el remate de los bienes de la ex presidenta y demás condenados.
El embajador norteamericano expresó su optimismo sobre el rumbo del país y aseguró que pronto se conocerán anuncios que reforzarán la cooperación económica bilateral.País17/10/2025SOFIA ZANOTTI
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, aseguró este viernes que "pronto" habrá grandes noticias destinadas a fortalecer la alianza económica entre ambas naciones.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (ex Twitter), el diplomático manifestó: “Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: 'Unidos en Libertad, Fuerza y Prosperidad'”.
Lamelas destacó además su confianza en el futuro del vínculo bilateral y en el desarrollo del país. “Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana. Un fuerte abrazo a mis hermanos argentinos – ¡Juntos en Libertad!”, agregó.
El mensaje del embajador se dio en un contexto de estrecho acercamiento entre los gobiernos de Javier Milei y Joe Biden, con recientes acuerdos en materia de cooperación financiera, energética y de seguridad.
El expresidente estadounidense advirtió que si el oficialismo pierde los comicios del 26 de octubre, se reducirá la ayuda financiera al país. La declaración generó tensión durante la gira de Javier Milei en Washington.
El exgobernador de Salta y candidato a senador nacional por Fuerza Patria cuestionó duramente al presidente y alertó sobre los riesgos institucionales si obtiene mayoría legislativa. También apuntó contra el gobernador Gustavo Sáenz, a quien calificó como “funcional al Gobierno”.
El diputado y candidato de Potencia cuestionó la falta de reacción del Gobierno frente al caso Espert y advirtió sobre el riesgo de vínculos entre política y narcotráfico. También criticó el esquema económico de Milei.
El titular de ATE acusó al Gobierno Nacional de incorporar militantes del oficialismo al Estado con remuneraciones extraordinarias y sin concursos públicos.
El presidente argentino celebró la liberación de los 20 rehenes en Gaza, entre ellos tres compatriotas, y elogió a Donald Trump por su papel decisivo en el acuerdo de paz.
La Justicia notificó al club que tiene cinco días para pagar 4,7 millones de dólares al fondo suizo AIS Investment Fund. Si no cumple, podría declararse su quiebra.
Cada 16 de octubre se recuerda la importancia de garantizar el derecho a una alimentación saludable, segura y sostenible para todos.
Después de nueve años, la legendaria banda de metal alternativo regresa al país para presentarse el 10 de mayo en Parque Sarmiento, con Spiritbox y Seven Hours After Violet como invitados especiales.
El Gran Premio de Austin será la 19ª cita del calendario 2025 de Fórmula 1.
Una imagen captada durante la tormenta del domingo generó curiosidad y debate entre los vecinos. Algunos aseguran que se trata de un OVNI; otros, de un simple reflejo.
La compañía estatal tomó medidas preventivas tras la falla en el vuelo AR1526 a Córdoba, que debió aterrizar de emergencia en Ezeiza sin heridos. Los motores afectados pertenecen al fabricante CFM.
El conductor de Gran Hermano confirmó su continuidad en Telefe y adelantó que ya trabaja en la nueva edición del reality, que incluirá a famosos.
El Gobierno nacional sellará un convenio con el FBI para fortalecer la prevención de posibles ataques. El acuerdo se concretará mañana en Washington.