Peter Lamelas anticipó “grandes noticias” para la alianza entre Argentina y EE. UU.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, aseguró este viernes que "pronto" habrá grandes noticias destinadas a fortalecer la alianza económica entre ambas naciones.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (ex Twitter), el diplomático manifestó: “Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: 'Unidos en Libertad, Fuerza y Prosperidad'”.

Lamelas destacó además su confianza en el futuro del vínculo bilateral y en el desarrollo del país. “Tengo confianza en el futuro de nuestra duradera amistad con el pueblo argentino y soy optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana. Un fuerte abrazo a mis hermanos argentinos – ¡Juntos en Libertad!”, agregó.

El mensaje del embajador se dio en un contexto de estrecho acercamiento entre los gobiernos de Javier Milei y Joe Biden, con recientes acuerdos en materia de cooperación financiera, energética y de seguridad.