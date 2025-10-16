Botafogo y Atlanta United se enfrentan por el pago de Thiago Almada

El campeón sudamericano Botafogo, propiedad del empresario estadounidense John Textor, llevó su disputa con Atlanta United ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el impago de 21 millones de dólares en el traspaso de Thiago Almada.

Según informó la agencia ESPN, el conflicto surgió tras el incumplimiento de las dos primeras cuotas del acuerdo, firmadas el año pasado, por lo que la FIFA ordenó a Botafogo abonar el monto total. Sin embargo, el club brasileño apeló la decisión, argumentando que necesitaba “más tiempo para resolverlo”.

La audiencia se realizó este miércoles en Lausana, Suiza, sin un plazo definido para el fallo final. Almada, campeón mundial con Argentina en 2022, actualmente juega en el Atlético de Madrid, su cuarto club en apenas 13 meses, dos de ellos pertenecientes al propio Textor.