Secuestran en Venado Tuerto un camión vinculado a un robo en Piedritas

Un camión radicado en Venado Tuerto fue secuestrado por la DDI Trenque Lauquen tras ser identificado como el vehículo utilizado en un robo ocurrido días atrás en la localidad de Piedritas, partido de General Villegas.

El hecho tuvo como víctima a Marisa Miranda, propietaria de un Fast Truck ubicado en el kilómetro 469 de la Ruta Nacional 33, quien denunció que personas desconocidas forzaron una ventana e ingresaron a su negocio, llevándose un televisor, un horno microondas, utensilios de cocina y mercadería congelada.

Las cámaras de seguridad del lugar fueron clave para los investigadores, que detectaron la participación de una pareja que se movilizaba en un camión. Con la intervención del fiscal Fabio Arcomano, la pesquisa permitió ubicar el vehículo, un Mercedes Benz L1938, registrado en Venado Tuerto y conducido habitualmente por su propietario, un transportista de 40 años.

Días atrás, una comisión policial viajó a la ciudad santafesina y confirmó la ubicación del rodado. Finalmente, el viernes pasado, se realizó un allanamiento en una vivienda de la calle Santiago Brett, donde se secuestró el camión con acoplado, el cual presentaba modificaciones estructurales para dificultar su identificación.

El vehículo fue trasladado a la base de la DDI en Pehuajó, mientras continúa la investigación judicial.