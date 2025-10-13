River atraviesa su peor momento futbolístico en la era Gallardo

Racing sufre por las bajas: Rojas y otros lesionados preocupan a Costas
El lateral Gabriel Rojas se lesionó ante Banfield y se suma a una larga lista de jugadores entre algodones antes de la semifinal de Libertadores frente a Flamengo.
Deportes13/10/2025
River Plate atraviesa una de las etapas más críticas desde el regreso de Marcelo Gallardo al club. Con seis derrotas en los últimos siete encuentros del Torneo Clausura, el equipo perdió terreno en todas las competencias y pone en riesgo su ingreso a la Copa Libertadores 2026.
El conjunto “millonario” cayó ante rivales de diferentes jerarquías: fue superado por Palmeiras en el ámbito internacional, por Sarmiento e Independiente Rivadavia en el torneo local, y recientemente por Deportivo Riestra, que ganó por primera vez en su historia en el estadio Monumental. A esto se suman las caídas ante Atlético Tucumán y Rosario Central.
La irregularidad futbolística se refleja también en la falta de un once titular definido y en un plantel que no logra sostener el nivel de años anteriores. Jugadores como Facundo Colidio y Miguel Borja no han podido consolidarse en el ataque, mientras Gallardo busca variantes en medio de un calendario exigente y con bajo rendimiento colectivo.
El técnico mantiene el respaldo de la dirigencia y de gran parte de los hinchas, aunque el clima en el Monumental comenzó a mostrar impaciencia tras la última derrota. La hinchada reclamó mayor actitud, recordando cánticos de otras épocas difíciles.
Con un Clausura prácticamente perdido y la clasificación internacional en duda, la Copa Argentina se perfila como la gran oportunidad para cerrar el año con un título y recomponer el ánimo. River volverá a presentarse el próximo sábado ante Talleres, en Córdoba, en busca de cortar una racha que ya iguala las peores del último cuarto de siglo.
