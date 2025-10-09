Trump anunciará un salvataje financiero para Argentina junto a Milei

El Gobierno recibió siete ofertas para privatizar las rutas del Mercosur
Se estableció que en un plazo máximo de 12 meses se transferirán las rutas nacionales a los nuevos operadores.
El acuerdo, cerrado por Luis Caputo y Scott Bessent, prevé un swap por USD 20.000 millones. Estados Unidos busca fortalecer la economía argentina y reducir la influencia de China en sectores estratégicos.Economía09/10/2025SOFIA ZANOTTI
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acordaron los términos del salvataje financiero que Donald Trump prometió al presidente Javier Milei. El anuncio oficial se realizaría el próximo 14 de octubre, durante la reunión bilateral en la Casa Blanca.
Según fuentes en Washington, el entendimiento contempla un swap de USD 20.000 millones que se instrumentará a través del Fondo de Estabilización Cambiaria administrado por el Tesoro estadounidense. El objetivo es estabilizar el mercado financiero argentino sin generar nueva deuda pública.
Del encuentro participaron también Santiago Bausili (Banco Central), José Luis Daza (viceministro de Economía) y Pablo Quirno (secretario de Finanzas). Durante tres días mantuvieron extensas reuniones con técnicos del Tesoro, representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezados por Kristalina Georgieva, y directivos de bancos internacionales como Citi y JPMorgan, interesados en actuar como agentes financieros del acuerdo.
El mecanismo prevé que los fondos se transfieran en etapas, según las necesidades del Banco Central. Luego, el Ministerio de Economía utilizará los recursos para recomprar bonos y reducir el riesgo país.
Fuentes del Gobierno argentino aseguraron que no será necesario el aval del Congreso, dado que el acuerdo no implica aumento de deuda ni de intereses. Además, se espera que Milei y Caputo mantengan una reunión con Georgieva durante la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial para agradecer el apoyo del organismo.
Más allá del auxilio financiero, la administración de Trump impulsa un plan de inversiones privadas en minería, energía, comunicaciones y tecnología, con la meta de fortalecer la relación bilateral y limitar la presencia de capitales chinos en la región.
Se estableció que en un plazo máximo de 12 meses se transferirán las rutas nacionales a los nuevos operadores.
La medida regirá hasta fin de año y busca mejorar la competitividad industrial frente a países que aplican altos aranceles de importación.
El diputado Oscar Agost Carreño presentó una denuncia en Córdoba contra el ministro de Economía por presunto perjuicio al Estado y a productores rurales tras la suspensión de retenciones a cereales y carnes.
El ministro viajó a Washington para definir el respaldo financiero que prometió Donald Trump a Javier Milei. El Gobierno intenta recomponer el frente económico en medio del estancamiento y la tensión cambiaria.
La vocera del organismo, Julie Kozack, señaló que la Argentina necesita fortalecer el Banco Central y consolidar consensos para aplicar reformas.
Scott Bessent confirmó que el Tesoro norteamericano está “preparado para hacer lo necesario” y anunció que un equipo de Economía viajará a Washington para avanzar en un posible apoyo financiero.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
El astro portugués fue homenajeado en los Portugal Football Globes y habló sobre el final de su carrera, su amor por la Selección y el sueño de alcanzar los 1000 goles.
Será el domingo 2 de noviembre, con un recorrido de 40 kilómetros por caminos rurales.
Con un ajustado quórum, la oposición busca aprobar la reforma a la ley de DNU, que reduciría el margen de acción del Presidente y permitiría su rechazo con el voto de una sola cámara.
Tres personas fueron detenidas durante la movilización mientras Diputados debatía la reforma de la ley de DNU.
Se estableció que en un plazo máximo de 12 meses se transferirán las rutas nacionales a los nuevos operadores.
El exentrenador de Boca Juniors falleció este miércoles tras una larga lucha contra el cáncer. Fue campeón de la Copa Libertadores 2007 y referente como jugador en Estudiantes de La Plata.
Con 215 votos a favor, la Cámara baja aprobó el pedido del juez Lino Mirabelli para registrar bienes del diputado, imputado por lavado de dinero y vinculado al empresario extraditado por narcotráfico.