Trump anunciará un salvataje financiero para Argentina junto a Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acordaron los términos del salvataje financiero que Donald Trump prometió al presidente Javier Milei. El anuncio oficial se realizaría el próximo 14 de octubre, durante la reunión bilateral en la Casa Blanca.

Según fuentes en Washington, el entendimiento contempla un swap de USD 20.000 millones que se instrumentará a través del Fondo de Estabilización Cambiaria administrado por el Tesoro estadounidense. El objetivo es estabilizar el mercado financiero argentino sin generar nueva deuda pública.

Del encuentro participaron también Santiago Bausili (Banco Central), José Luis Daza (viceministro de Economía) y Pablo Quirno (secretario de Finanzas). Durante tres días mantuvieron extensas reuniones con técnicos del Tesoro, representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezados por Kristalina Georgieva, y directivos de bancos internacionales como Citi y JPMorgan, interesados en actuar como agentes financieros del acuerdo.

El mecanismo prevé que los fondos se transfieran en etapas, según las necesidades del Banco Central. Luego, el Ministerio de Economía utilizará los recursos para recomprar bonos y reducir el riesgo país.

Fuentes del Gobierno argentino aseguraron que no será necesario el aval del Congreso, dado que el acuerdo no implica aumento de deuda ni de intereses. Además, se espera que Milei y Caputo mantengan una reunión con Georgieva durante la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial para agradecer el apoyo del organismo.

Más allá del auxilio financiero, la administración de Trump impulsa un plan de inversiones privadas en minería, energía, comunicaciones y tecnología, con la meta de fortalecer la relación bilateral y limitar la presencia de capitales chinos en la región.