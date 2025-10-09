Villa Cañás: servicios municipales durante el feriado del 10 de octubre

La Municipalidad de Villa Cañás comunicó que este viernes 10 de octubre, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, los servicios esenciales funcionarán con normalidad.

En ese sentido, se informó que la recolección de residuos domiciliarios y la limpieza de contenedores se realizarán en los horarios habituales, por lo que se solicita a los vecinos sacar los residuos el jueves por la noche.

Asimismo, el servicio de riego también será prestado normalmente durante la jornada.

Por otra parte, el edificio municipal y las demás dependencias comunales permanecerán cerradas, retomando su atención el lunes siguiente.