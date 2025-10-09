Villa Cañás: servicios municipales durante el feriado del 10 de octubre

Villa Cañás se prepara para una jornada de cicloturismo recreativo
Será el domingo 2 de noviembre, con un recorrido de 40 kilómetros por caminos rurales.
La Municipalidad informó que la recolección de residuos y el servicio de riego funcionarán con normalidad durante el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.Villa Cañás09/10/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás comunicó que este viernes 10 de octubre, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, los servicios esenciales funcionarán con normalidad.
En ese sentido, se informó que la recolección de residuos domiciliarios y la limpieza de contenedores se realizarán en los horarios habituales, por lo que se solicita a los vecinos sacar los residuos el jueves por la noche.
Asimismo, el servicio de riego también será prestado normalmente durante la jornada.
Por otra parte, el edificio municipal y las demás dependencias comunales permanecerán cerradas, retomando su atención el lunes siguiente.
Será el domingo 2 de noviembre, con un recorrido de 40 kilómetros por caminos rurales.
La Municipalidad de Villa Cañás culminó la renovación completa del sistema lumínico de la Plaza 9 de Julio con modernas luces LED y nueva infraestructura eléctrica.
La Municipalidad culminó la modernización del alumbrado público con tecnología LED, mejorando la seguridad y el consumo energético en toda la ciudad.
La Municipalidad de Villa Cañás convoca a participar de una exposición que une arte, conciencia y respeto.
Ocurrió en la intersección de calles 45 y 54. Los ocupantes de una moto debieron ser asistidos y trasladados al SAMCo local.
La investigación permitió recuperar una camioneta robada y varios elementos sustraídos.
El Ejecutivo de Javier Milei cambió la denominación oficial del feriado del 12 de octubre, generando rechazo en amplios sectores sociales y culturales.
Especialistas reunidos en Berlín alertan sobre el aumento de casos de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn en América Latina, impulsados por cambios en el estilo de vida. Nuevas terapias biológicas y enfoques personalizados abren esperanza a los pacientes.
Amsafé anunció clases públicas, radios abiertas y actividades comunitarias en toda la provincia. El reclamo central es por mayor financiamiento educativo y mejores condiciones laborales.
El juez Alejo Ramos Padilla aceptó la renuncia de José Luis Espert pero negó el reemplazo por Diego Santilli. Karen Reichardt será la primera candidata de la lista.
El astro portugués fue homenajeado en los Portugal Football Globes y habló sobre el final de su carrera, su amor por la Selección y el sueño de alcanzar los 1000 goles.
El crimen del joven de Sancti Spíritu, asesinado en julio de 2023 durante una emboscada en Santa Fe capital, será juzgado por un jurado popular. La Fiscalía pedirá prisión perpetua para los acusados.
Será el domingo 2 de noviembre, con un recorrido de 40 kilómetros por caminos rurales.
El exentrenador de Boca Juniors falleció este miércoles tras una larga lucha contra el cáncer. Fue campeón de la Copa Libertadores 2007 y referente como jugador en Estudiantes de La Plata.