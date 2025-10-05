Accidente en Villa Cañás: dos heridos tras chocar contra un perro

Villa Cañás: esclarecen una serie de hurtos y detienen a un joven
La investigación permitió recuperar una camioneta robada y varios elementos sustraídos.
Ocurrió en la intersección de calles 45 y 54. Los ocupantes de una moto debieron ser asistidos y trasladados al SAMCo local.Villa Cañás05/10/2025SOFIA ZANOTTI
Este domingo alrededor de las 17:50 horas, personal de salud fue convocado a la esquina de calles 45 y 54 por un accidente en la vía pública que involucró a una motocicleta.
Al llegar al lugar, se constató que dos hombres mayores de edad habían colisionado contra un perro mientras circulaban a bordo del rodado. Uno de ellos fue inmovilizado y trasladado al SAMCo local para su evaluación médica y estudios complementarios, mientras que el otro fue asistido y derivado por personal de Bomberos Voluntarios.
La Municipalidad, junto al Comité de Cuenca de la Laguna La Picasa, llevó adelante trabajos de entubación en un sector clave para mejorar el escurrimiento del agua y preservar la transitabilidad de los caminos rurales.
Dos noches a puro folclore y tradición con delegaciones de todo el país
El listado ya está disponible en la web provincial y en la Secretaría de Acción Social. Habrá una instancia de apelaciones el 9 de octubre.
Las instituciones recibirán aportes del Gobierno provincial para obras en sus instalaciones. El acto contó con autoridades provinciales y locales.
El intendente Norberto “Tito” Gizzi y la vicegobernadora Gisela Scaglia encabezaron un acto en el que se anunció el sorteo y adjudicación de 45 casas, 15 de ellas mediante el nuevo sistema de Crédito Nido.
El coach de La Voz Argentina sorprendió a sus cinco participantes con la chance de abrir su show en el estadio.
Manifestantes arrojaron huevos a la comitiva presidencial y hubo cinco detenidos. El mandatario permaneció pocos minutos en la ciudad y luego viajó a Entre Ríos.
Un vecino denunció el robo de su Peugeot 405 durante la madrugada. Horas más tarde, el vehículo fue encontrado abandonado en otro sector de la ciudad.
El presidente encabezó el anuncio junto a Patricia Bullrich en Ezeiza. El proyecto propone endurecer penas, eliminar beneficios para condenados y bajar la edad de imputabilidad.
El Presidente retoma la agenda electoral con foco en la gobernabilidad y posibles reestructuraciones tras las elecciones del 26 de octubre. La defensa de Espert genera tensiones internas y preocupación en la Provincia.
La ministra de Seguridad elogió las explicaciones del diputado de La Libertad Avanza tras el escándalo por sus vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado.
Expertos insisten en que la prevención mediante vacunas es clave para salvar vidas y evitar secuelas graves.
Una agente resultó herida tras intervenir en un conflicto con un grupo de jóvenes que causaba disturbios en la plaza.