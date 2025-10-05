Accidente en Villa Cañás: dos heridos tras chocar contra un perro

Este domingo alrededor de las 17:50 horas, personal de salud fue convocado a la esquina de calles 45 y 54 por un accidente en la vía pública que involucró a una motocicleta.

Al llegar al lugar, se constató que dos hombres mayores de edad habían colisionado contra un perro mientras circulaban a bordo del rodado. Uno de ellos fue inmovilizado y trasladado al SAMCo local para su evaluación médica y estudios complementarios, mientras que el otro fue asistido y derivado por personal de Bomberos Voluntarios.