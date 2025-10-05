Venado Tuerto: disturbio y agresión a una agente en Plaza Italia

Robo y hallazgo de un auto en Venado Tuerto
Un vecino denunció el robo de su Peugeot 405 durante la madrugada. Horas más tarde, el vehículo fue encontrado abandonado en otro sector de la ciudad.
Una agente resultó herida tras intervenir en un conflicto con un grupo de jóvenes que causaba disturbios en la plaza.Policiales 05/10/2025SOFIA ZANOTTI
En horas de la tarde del sábado, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto acudió a Plaza Italia luego de recibir varios llamados al 911 que advertían sobre un grupo de jóvenes que consumía alcohol y generaba desórdenes en el espacio público.
Al intentar identificarlos, uno de los adolescentes reaccionó violentamente y, junto a otro joven, agredió a una agente policial, provocándole una herida en la cabeza.
Durante el operativo, los efectivos secuestraron un punzón con mango de madera y demoraron a varios menores, quienes fueron notificados por distintos hechos y luego entregados a sus progenitores.
Además, un hombre mayor —padre de dos de los involucrados— fue imputado por resistencia a la autoridad, y por disposición de la Fiscalía de turno deberá cumplir una medida de buena conducta.
El juez Leandro Martín ordenó la medida contra un hombre de 30 años, acusado de intimidar a la Escuela Nº 446 de Venado Tuerto. La fiscal Mayra Vuletic sostuvo que el hecho generó alarma social y afectó el normal desarrollo escolar.
Un hombre fue descubierto robando un televisor, escapó y regresó para agredir con piedras a la dueña de la vivienda. Quedó detenido tras la intervención policial.
El establecimiento funcionaba sin habilitación y fue denunciado por vulnerar derechos básicos de los residentes.
La Policía Federal detuvo a una mujer y secuestró estupefacientes en un procedimiento que incluyó un allanamiento domiciliario en Venado Tuerto.
El hombre estaba prófugo desde 2019, acusado de abusar sexualmente de un menor durante más de una década. Fue localizado en barrio Las Flores y trasladado a Melincué.
