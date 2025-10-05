Venado Tuerto: disturbio y agresión a una agente en Plaza Italia

En horas de la tarde del sábado, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto acudió a Plaza Italia luego de recibir varios llamados al 911 que advertían sobre un grupo de jóvenes que consumía alcohol y generaba desórdenes en el espacio público.

Al intentar identificarlos, uno de los adolescentes reaccionó violentamente y, junto a otro joven, agredió a una agente policial, provocándole una herida en la cabeza.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un punzón con mango de madera y demoraron a varios menores, quienes fueron notificados por distintos hechos y luego entregados a sus progenitores.

Además, un hombre mayor —padre de dos de los involucrados— fue imputado por resistencia a la autoridad, y por disposición de la Fiscalía de turno deberá cumplir una medida de buena conducta.