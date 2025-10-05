Milei presentó el nuevo Código Penal con eje en “tolerancia cero”

El presidente Javier Milei presentó este jueves el nuevo proyecto de reforma del Código Penal que será enviado al Congreso de la Nación. El acto se realizó en el Complejo Penitenciario de Ezeiza y contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Necesitamos tolerancia cero, porque el que las hace, las paga”, expresó el mandatario. “Queremos penas más duras, juicios rápidos y que los delincuentes cumplan sus condenas donde corresponde: en la cárcel”, agregó.

El proyecto, elaborado por el Ministerio de Seguridad, introduce una revisión integral del sistema penal. Entre los principales cambios, propone endurecer las penas en delitos como homicidios, robos, abusos, estafas y usurpaciones, así como agravar los castigos por agresiones en manifestaciones y delitos cometidos con armas.

El texto también impulsa la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, bajo el argumento de que los adolescentes “comprenden la criminalidad de sus actos” y que la legislación actual “favorece su captación por grupos criminales”.

Además, la reforma busca eliminar beneficios como libertades anticipadas y establecer un sistema acusatorio que agilice los procesos judiciales, otorgando al fiscal la investigación, al imputado la defensa y al juez la función de árbitro.

“Si logramos aprobar estas reformas, los delincuentes la van a pagar en serio y los argentinos podrán volver a vivir seguros”, concluyó Milei, quien apeló al Congreso a “ponerse del lado de las víctimas”.