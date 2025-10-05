Milei presentó el nuevo Código Penal con eje en “tolerancia cero”

llrich respaldó a Espert: “Habló con el corazón y vale un montón”
La ministra de Seguridad elogió las explicaciones del diputado de La Libertad Avanza tras el escándalo por sus vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado.
El presidente encabezó el anuncio junto a Patricia Bullrich en Ezeiza. El proyecto propone endurecer penas, eliminar beneficios para condenados y bajar la edad de imputabilidad.Política 05/10/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei presentó este jueves el nuevo proyecto de reforma del Código Penal que será enviado al Congreso de la Nación. El acto se realizó en el Complejo Penitenciario de Ezeiza y contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Necesitamos tolerancia cero, porque el que las hace, las paga”, expresó el mandatario. “Queremos penas más duras, juicios rápidos y que los delincuentes cumplan sus condenas donde corresponde: en la cárcel”, agregó.
El proyecto, elaborado por el Ministerio de Seguridad, introduce una revisión integral del sistema penal. Entre los principales cambios, propone endurecer las penas en delitos como homicidios, robos, abusos, estafas y usurpaciones, así como agravar los castigos por agresiones en manifestaciones y delitos cometidos con armas.
El texto también impulsa la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, bajo el argumento de que los adolescentes “comprenden la criminalidad de sus actos” y que la legislación actual “favorece su captación por grupos criminales”.
Además, la reforma busca eliminar beneficios como libertades anticipadas y establecer un sistema acusatorio que agilice los procesos judiciales, otorgando al fiscal la investigación, al imputado la defensa y al juez la función de árbitro.
“Si logramos aprobar estas reformas, los delincuentes la van a pagar en serio y los argentinos podrán volver a vivir seguros”, concluyó Milei, quien apeló al Congreso a “ponerse del lado de las víctimas”.
La ministra de Seguridad elogió las explicaciones del diputado de La Libertad Avanza tras el escándalo por sus vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado.
El Presidente retoma la agenda electoral con foco en la gobernabilidad y posibles reestructuraciones tras las elecciones del 26 de octubre. La defensa de Espert genera tensiones internas y preocupación en la Provincia.
El presidente y el titular de PRO tendrán un nuevo encuentro este viernes para recomponer la relación tras meses de distanciamiento político.
El Presidente defendió públicamente a su candidato a diputado tras las denuncias que lo vinculan con un empresario acusado de narcotráfico.
Un libro contable de la entidad bancaria detalla una operación por USD 200.000 desde la cuenta de Federico “Fred” Machado, empresario acusado en EE.UU. por narcotráfico y lavado de dinero.
La última encuesta de la Universidad de San Andrés refleja un fuerte deterioro en la imagen presidencial: la desaprobación crece en todos los sectores sociales y se suma a la caída de indicadores económicos y denuncias de corrupción.
El coach de La Voz Argentina sorprendió a sus cinco participantes con la chance de abrir su show en el estadio.
El torneo sigue al rojo vivo con clásicos, duelos decisivos y el líder Riestra en acción.
Dos noches a puro folclore y tradición con delegaciones de todo el país
La investigación permitió recuperar una camioneta robada y varios elementos sustraídos.
El ministro viajó a Washington para definir el respaldo financiero que prometió Donald Trump a Javier Milei. El Gobierno intenta recomponer el frente económico en medio del estancamiento y la tensión cambiaria.
Manifestantes arrojaron huevos a la comitiva presidencial y hubo cinco detenidos. El mandatario permaneció pocos minutos en la ciudad y luego viajó a Entre Ríos.
El candidato libertario reconoció en una entrevista radial haber estado en la casa del empresario acusado por narcotráfico y no desmintió un video que lo muestra en una pileta.
Un vecino denunció el robo de su Peugeot 405 durante la madrugada. Horas más tarde, el vehículo fue encontrado abandonado en otro sector de la ciudad.