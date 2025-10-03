Scaloni sorprende con la lista de la Selección: debutantes, regresos y una confirmación

La Selección Argentina ya tiene definida la lista de convocados para la próxima fecha FIFA, en la que disputará dos amistosos en Estados Unidos: el primero ante Venezuela el 10 de octubre y el segundo frente a Puerto Rico el día 13. Lionel Scaloni sorprendió con la inclusión de varios futbolistas que tendrán su primera oportunidad en la Mayor, además de algunos retornos esperados y una confirmación en ataque.

Entre las principales novedades aparece Facundo Cambeses, arquero de Racing, quien se consolidó en el arco académico y ahora recibe su primera citación. También destaca la presencia de Lautaro Rivero, defensor central de River de apenas 21 años, que tras su regreso de préstamo en Central Córdoba logró afianzarse en el equipo de Marcelo Gallardo.

Otra de las sorpresas es el llamado a Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras, pieza clave en el conjunto brasileño y de gran actualidad en el Brasileirao. El ex Newell’s y Racing se convierte así en una de las apuestas de Scaloni para renovar el mediocampo.

A estas incorporaciones se suma la confirmación de José Manuel López, delantero del Palmeiras que ya había sido citado en la última doble fecha de Eliminatorias y vuelve a formar parte de la nómina.

En cuanto a los regresos, sobresale la vuelta de Enzo Fernández, ausente en la última convocatoria por sanción, y de Marcos Senesi, defensor del Bournemouth, quien no jugaba con la Albiceleste desde junio de 2022, cuando fue titular en el amistoso ante Estonia.

La lista mantiene la base de campeones del mundo, con figuras como Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, entre otros. Con estas variantes, Scaloni continúa combinando experiencia y renovación de cara al camino hacia el Mundial 2026.