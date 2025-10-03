Condenaron a un ex comisario por juego clandestino en Santa Fe

El ex comisario Danilo Iván Barrientos fue condenado este jueves en Reconquista a tres años y dos meses de prisión efectiva por explotar, administrar y organizar un sistema de juego clandestino en el norte de la provincia de Santa Fe. La sentencia fue dictada por el juez Martín Gauna Chapero, quien además dispuso su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

El proceso judicial determinó que Barrientos operó entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019 un circuito ilegal de apuestas de dinero, mientras se desempeñaba como comisario en la localidad de Fortín Olmos, departamento Vera.

El fiscal Nicolás Maglier, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sostuvo que “los ilícitos fueron cometidos de manera continua y habitual”, y resaltó que la pena se acerca a la solicitada en sus alegatos, que era de tres años y seis meses.

La investigación probó que Barrientos omitió ejercer los controles a su cargo para facilitar el funcionamiento de la red de juego clandestino, de la cual obtenía beneficios económicos. Además, se comprobó que aceptó dádivas y cobró de manera indebida por supuestos servicios de seguridad a un integrante de la comuna de Tartagal, sin contar con autorización para ello.

Con esta condena, la Justicia provincial busca marcar un precedente en torno a la responsabilidad de funcionarios de seguridad implicados en actividades ilegales.